La pericia de Courtois salva al Madrid: «Le pedí al árbitro que mirasen el penalti de Julián Álvarez»

Thibaut Courtois volvió a ser la gran figura del Real Madrid en el sufrido partido del equipo blanco ante el Atlético en el Metropolitano. Salvo el gol en el primer minuto del encuentro, el portero belga paró todo lo que le llegó y además fue clave en la eliminatoria, estando también muy bien en la tanda de penaltis. Más allá de sus paradas, Courtois también fue clave en un penalti que da ya la vuelta al mundo: el que marcó Julián Álvarez, pero fue anulado porque el argentino tocó dos veces el balón. Fue Courtois el que avisó al árbitro Marciniak de que revisaran esa jugada.

La clave estuvo en el penalti de Julián Álvarez, que lo metió, pero fue anulado porque tocó el balón dos veces. Fue Courtois el primero que lo vio y el que se lo dijo al árbitro para que se revisara. «Sentí que Julián había tocado el balón dos veces y se lo dije al árbitro. Es un poco de mala suerte», explicó un portero que dio una clasificación al Real Madrid.

Tras el partido, Courtois dio las claves de esa tanda de penaltis. «Hemos hablado lo que hemos hecho esta semana», explicó el guardameta del Real Madrid, reconociendo que trabajó con Luis Llopis, preparador de porteros del equipo blanco, estos últimos días. «Sorloth siempre ha cambiado cuando ha tirado, pero hoy no cambió. Julián Álvarez teníamos la duda, Correa sabíamos que iba a tirar a la derecha. Llorente no teníamos información, me acuerdo de los entrenamientos (cuando militaba en el Real Madrid) que le gustaba tirar a la derecha…», añadió Courtois.

Por su parte, Courtois reconoció que «no hemos jugado nuestro mejor partido, pero hemos pasado, que es lo importante» y que «el primer medio minuto no hemos comenzado bien, ellos se meten 1-0, quizá pensaban que iba a ir más al ataque». «Al final optaron por defender bien, no dejarnos espacios, también les salió bien. No hemos hecho buen partido, queríamos mantener la posesión, han tenido contras peligrosas, ofensivamente no nos ha salido bien las cosas», siguió analizando el portero del Real Madrid.