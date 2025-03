El conocido cocinero extremeño Antonio Granero ha hablado sobre la implicación de su hijo, un menor de 15 años, en el brutal asesinato de Belén Cortes, una educadora social de 35 años, en un piso tutelado de Badajoz. Ha pedido perdón a la familia de la víctima, pero también ha manifestado que su hijo «es una víctima prácticamente desde que nació», para después desvelar que su ex mujer, que tuvo la custodia del menor hasta hace seis años, se drogaba y ni siquiera le llevaba al colegio.

Antonio Granero, que se presentó a las últimas elecciones autonómicas con Juntos por Extremadura, reconoce que «es una locura que permitieran» a su hijo y a los otros dos implicados, un menor de 14 y otra de 17 años, «regresar al piso donde ya había habido problemas y dejarlos solos con ella». También cree que tenían que llevar tiempo «encerrados en otro centro, sin poder salir». Sin embargo, tiene claro que hay otro culpable: el sistema.

Así, ha manifestado que su «hijo es una víctima prácticamente desde que nació» y ha señalado que «esto no se desencadena de un día para otro, sino por una serie de decisiones desde que era pequeño». Decisiones, dice, que tomó «la Administración».

En una entrevista en El Mundo, ha desvelado que su hijo vivió hasta hace 6 años con su ex mujer, sobre la que recayó la custodia tras un duro proceso de divorcio, y que ésta se drogaba. «Las leyes sesgadas e ideológicas están montadas para que, por tener a los niños, haya estado recibiendo una gran cantidad de dinero cada mes: entre 1.800 y 2.000 euros que no se ha gastado en darles de comer a mis tres hijos sino en otras cosas». Para él, que su hijo estuviera solo con su madre «es la clave de todo».

Además, en sus declaraciones, ha ido más allá y ha señalado al Gobierno, del que dice que «en vez de poner medidas para atajar este problema, lo incrementa y mete dinero en casa de una persona que consume para que encima los niños tengan la posibilidad cercana de caer también en este problema. Así que, si antes consumía 10, ahora con ese dinero que le daban pasa a consumir 100».

Finalmente, acabó consiguiendo la custodia de sus hijos pero, según denuncia, «ya era demasiado tarde». «Mi hijo no iba en esa época al colegio, su madre se desentendía, perdía cursos enteros y en un año podía perder tranquilamente 700 horas de asistencia a clase, y eso lo sabía todo el mundo, está registrado, lo sabía la Administración, lo sabían los profesores, los directores… Pero nadie hacía nada», ha asegurado.

Según su percepción, todas estas circunstancias hicieron que su hijo terminara en un piso de acogida y pasara por varios centros de menores sin que nadie lograra reinsertarle pese a su corta edad. Y se pregunta cómo es posible que su hijo y los otros dos implicados en el el asesinato de Belén no estuvieran encerrados. «No deberían haber estado en libertad porque son problemáticos y en estos momentos son irresponsables. Tendrían que star encerrados en un centro sin poder salir», ha insistido antes de sentenciar: «El enorme daño que se ha hecho, la muerte de la educadora, eso ya no se puede reparar, pero a ver si sirve para que no se vuelva a repetir».

El asesinato de Belén en un piso de Badajoz

El hijo de Antonio y otros dos menores, un chico de 14 y una chica de 17 años, mataron a Belén Cortes, en una vivienda tutelada de Badajoz. Le propinaron una paliza y acabaron asfixiándola hasta causarle la muerte. Tras esto, huyeron del lugar y dejaron a la víctima tendida en el suelo.

Fue otro menor, que no tuvo nada que ver con lo ocurrido, el que llamó a la Policía alertando de lo ocurrido. Varios agentes se personaron en el lugar, pero ya no pudieron hacer nada por salvar a la víctima, que ya había denunciado en otras ocasiones a sus agresores.

Los menores implicados le robaron el coche a su víctima y huyeron dirección Mérida hasta que tuvieron un accidente a 100 kilómetros, a la altura de Lobón. En un primer momento, fue detenida sólo la chica y al registrar sus pertenencias, encontraron entre ellas las llaves del vehículo. Posteriormente, la Policía detuvo a los otros dos menores.

Ahora las autoridades creen que los culpables del asesinato fueron los dos chicos de 14 y 15 años y que la menor tuvo un papel secundario en el crimen.