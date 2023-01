19.837 euros de deuda cancelada gracias a Repara Tu Deuda

Hablamos de un nuevo caso de la empresa líder en la ley de la segunda oportunidad. Se trata de Martha Cecilia de El Puig de Santa Maria en Valencia, con una deuda de 19,837.00 €.

Hace mucho tiempo solicitó préstamos y tarjetas y lo iba pagando mensualmente ya que su trabajo le permitía pagar las cuotas. A la llegada del coronavirus, en su empresa le aplicaron un ERTE durante varios meses y por mucho que intentara solventar la situación pidiendo más préstamos para pagar las cuotas y reunificando todo, no logró superar esta situación. Cada vez se hacía más complicada.

«Todo comenzó cuando vino el virus. Como yo trabajo en la hostelería, eso

económicamente nos afectó mucho. Nos llevaron a un ERTE. Eso provocó que mi economía disminuyera y me quedaba bastante difícil responder con mis deudas. Adquirí varios préstamos para que mi hija estudiara. Para hacer arreglos odontológicos y luego tuve que sacar un coche nuevo porque el anterior ya estaba mal. Y ya no sabía que hacer, quería cumplir y pagar las deudas, pero me era imposible» nos comentaba Martha.

Pero finalmente después de investigar mucho e incluso preguntar e informarse con otras empresas, se encontró con Repara Tu Deuda y lo tuvo claro desde el primer momento.

Martha nos comenta que en muchos momentos perdía el ánimo de

pensar que se podría solucionar su situación y sin embargo, los agentes de repara tu deuda estaban en el proceso emocional también, donde le apoyaban y le decían que todo iba a salir bien. «Y buscando me encontré con Repara Tu Deuda».

Desde un comienzo me ayudaron, me dieron aliento, me dirigieron muy bien, Me indicaron toda la documentación que tenia que recoger. Empecé el proceso en enero de 2021 y para finalizar el año 2022 ya me dieron la buena noticia de que todas mis deudas habían quedado saldadas’’ explicaba emocionada.

Si te ha pasado algo similar, no dudes y contacta con reparatudeuda.es o llama al 900 831 652.