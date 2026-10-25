¿Quién es el narrador del Clásico entre Barcelona y Real Madrid en DAZN?

El Clásico entre Barcelona y Real Madrid, que se juega este domingo en el Camp Nou, es emitido por DAZN. Esta cadena es la encargada de dar uno de los mejores partidos de la temporada en el mundo del fútbol, el más esperado en la liga española. El narrador del Barcelona – Real Madrid, el Clásico, es Miguel Ángel Román.

Con una trayectoria extensa, y reconocido por aficionados al fútbol, Miguel Ángel Román es una de las caras visibles de DAZN, que tiene los derechos audiovisuales de cinco partidos por jornada en la liga española. Román tiene ya varios años de experiencia y es el narrador estrella de esta plataforma. Entre otros grandes partidos, este periodista fue el narrador, también en DAZN, de la última final del Mundial entre España y Argentina.

Así, Miguel Ángel Román es el narrador del duelo entre Barcelona y Real Madrid que se juega este domingo en el Camp Nou, partido correspondiente a la décima jornada de Liga. El Barça llega con seis puntos de ventaja sobre el Real Madrid en la clasificación.

A Román le acompañan en la narración cuatro comentaristas: Iván Rakitic, Guti, Edjogo y Eneko. Además, participa en la retransmisión, Sandra Díaz Arcas, haciendo la labor de presentadora del espacio. También participan los periodistas Javi Valle, Sergio Quirante y Andrea Itzet.

DAZN tiene los derechos de emisión de este Clásico. Con el actual contrato televisivo, un Barcelona – Real Madrid lo emite DAZN, el de este domingo, y otro Movistar, que emitirá el encuentro de vuelta, que se jugará en el Santiago Bernabéu.