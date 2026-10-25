Quién es el árbitro del Clásico: así es Juan Martínez Munuera, su edad y su relación con Munuera Montero

Juan Martínez Munuera es el árbitro que ha elegido el Comité Técnico de Árbitros (CTA) para dirigir el gran Clásico del fútbol español de este domingo, 25 de octubre, en el Camp Nou. El partido que jugarán Barcelona y Real Madrid de la décima jornada de Liga lo dirigirá este colegiado valenciano, con Iglesias Villanueva en el VAR.

Cuántos años tiene Juan Martínez Munuera

El colegiado del Clásico tiene en la actualidad 44 años. Martínez Munuera nació el 13 de julio de 1982 en Benidorm (Alicante). Policía local de profesión (está en excedencia), lleva desde 2013 en Primera División. Es, además, árbitro internacional.

A qué colegio pertenece Juan Martínez Munuera

Este árbitro pertenece al colegio valenciano. Para este Clásico, Martínez Munuera estará acompañado en bandas por los asistentes Diego Barbero y Miguel Martínez, y el cuarto árbitro será José Antonio Palomares. En el VAR, estaráa Javier Iglesias Villanueva.

¿Martínez Munuera es familia de Munuera Montero?

No, Martínez Munuera no es familiar de Munuera Montero, otro árbitro de Primera División. Se da la circunstancia de que ambos colegiados comparten un apellido poco común -Munuera- pero uno es de Benidorm y el otro de Jaén. No tienen ningún vínculo familiar.

Balance del Real Madrid con Martínez Munuera

Hasta este Clásico, Martínez Munuera ha arbitrado al Real Madrid en un total de 46 partidos. Es al equipo al que más encuentros ha dirigido. El balance es de 65% de los duelos ganados por el Real Madrid, una cifra baja si se considera que el índice de victorias del equipo blanco es mayor. El 20% de esos 46 partidos acabó en empate y un 15% en derrota del Real Madrid.

Balance del Barcelona con Martínez Munuera

Por su parte, Juan Martínez Munuera ha dirigido 40 partidos oficiales del Barcelona. El porcentaje de victoria de los culés es ligeramente superior al que tiene este colegiado con el Real Madrid, un 68% que sigue siendo inferior a la media del Barcelona en el cómputo general. El 15% de esos 40 partidos del Barcelona con Martínez Munuera acabaron en empate y el 17% en derrota.

El Clásico de este domingo en el Camp Nou será el quinto que dirija Juan Martínez Munuera. En los cuatro anteriores hubo tres victorias del Real Madrid (1-3 en 2020, 0-4 en Copa del Rey en 2023 y 4-1 en la final de la Supercopa 2024) y un triunfo del Barcelona (0-4 en 2022).