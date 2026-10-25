¿Por qué en la camiseta del Barcelona en el Clásico pone la palabra GOLF?

El Barcelona juega el Clásico ante el Real Madrid con una camiseta diferente. Si bien lleva su habitual indumentaria azulgrana, en el centro de esa camiseta se lee la palabra «GOLF». Esto se debe a la ya habitual colaboración con Spotify, principal patrocinador del Barcelona, que en los Clásicos coloca logos diferentes.

«GOLF» es el emblema del músico y productor Tyler, The Creator. Así se llama la persona que da su nombre (en este caso su marca) a la camiseta del Barcelona, que se puso a la venta por 499,99 euros. El logotipo GOLF WANG (que en este caso se reduce sólo a GOLF) es el que se ve visible en la camiseta del Barcelona para el partido ante el Real Madrid en el Camp Nou.

Ese cambio de logo en el centro de la camiseta se debe al acuerdo que el Barcelona firmó con Spotify hace unos años. La empresa de servicios de reproducción de música elige quitar su logo de la camiseta culé para dársela en el Clásico a uno de los músicos que ellos quieren. En este caso es Tyler, The Creator.

Nacido en California, es un rapero y productor discográfico que tiene 35 años y que tiene una marca de ropa que se llama GOLF WANG, que da el nombre a esta camiseta del Barcelona. Esto se hace en los Clásicos de Liga, ya sea en el Camp Nou, como este caso, o en el que se juega en el Bernabéu. Con anterioridad, los últimos años, los artistas que habían colocado sus logos en la camiseta del Barça fueron Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía o Drake.

Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo, 25 de octubre, en el Camp Nou en un encuentro correspondiente a la décima jornada de Liga. Los culés llegan con seis puntos de ventaja sobre los blancos, toda vez que los de Flick han ganado los nueve encuentros de liga jugados hasta el momento.