El jefe del Balón de Oro revela que Mbappé estuvo por delante de Kane: «Kylian lideró durante mucho tiempo»

Kylian Mbappé tuvo el Balón de Oro mucho más cerca de lo que reflejó la fotografía final de Londres. El delantero del Real Madrid acabó segundo, por detrás de Harry Kane, pero encabezó durante buena parte del recuento una votación que terminó resolviéndose por un margen mínimo. Así lo ha revelado Vincent Garcia, redactor jefe de France Football, después de una gala que dejó al francés a las puertas del gran premio individual que persigue.

«Kylian lideró durante mucho tiempo», explicó Garcia al analizar cómo fue recibiendo las papeletas durante el periodo de votación. Kane recuperó terreno hasta imponerse en el resultado definitivo. La secuencia describe la evolución del escrutinio, según iban llegando los votos, y permite entender hasta qué punto estuvo abierta la pelea entre los dos delanteros.

Para Mbappé, la revelación añade otra dimensión a la decepción. Llegó al London Palladium con opciones reales y salió sabiendo que había terminado segundo. Ahora conoce que también estuvo al frente. Le faltó muy poco, aunque la cifra exacta continúa pendiente de publicación.

Una diferencia menor que la de Rodri y Vinicius

Garcia ofreció una referencia concreta para medir la igualdad: la distancia entre Kane y Mbappé fue inferior a los 41 puntos que separaron a Rodri y Vinicius en 2024. Una comparación especialmente significativa para el madridismo, que todavía recuerda lo ajustado de aquella edición.

El responsable del premio no adelantó el total de puntos de los dos primeros. Por tanto, habrá que esperar al desglose para conocer la dimensión exacta de la victoria del inglés. Lo confirmado es suficiente para hablar de una resolución muy estrecha, aunque todavía no permite proclamarla como la menor diferencia de toda la historia.

El detalle de las papeletas permitirá comprobar dónde se decidió el galardón: cuántos periodistas colocaron primero a cada candidato y qué respaldo recibieron en las demás posiciones. Porque en una votación de este tipo también cuenta la continuidad de los apoyos. Una candidatura puede sumar muchas primeras preferencias y perder terreno en el resto de las listas.

El francés tendrá que esperar al sábado para examinar ese mapa completo. Garcia remitió a la publicación de las votaciones para conocer todos los detalles de una carrera en la que Mbappé mandó antes de que Kane terminara adelantándole. El segundo puesto dejó al madridista muy cerca del objetivo, pero el recuento definitivo fue el que entregó el trofeo al delantero del Bayern.

Rodri y Lamine se repartieron los apoyos

Garcia también puso el foco en otra de las grandes preguntas de la noche: por qué el título mundial de España no llevó a uno de sus protagonistas hasta lo más alto. Su explicación apunta al reparto de preferencias entre los integrantes de un equipo que destacó por su fuerza colectiva.

«Rodri le quitó votos a Lamine», sostuvo el redactor jefe de France Football. En su análisis, la dificultad para elegir una única figura de la selección campeona condicionó las opciones del extremo. También recordó que Lamine empezó el Mundial con problemas físicos y marcó un gol durante el torneo.

La valoración describe cómo interpreta Garcia el resultado. No significa que los puntos de los españoles se puedan sumar y trasladar automáticamente a un solo candidato. Cada periodista ordena sus preferencias y habría que conocer cada papeleta para medir el efecto real de esa dispersión.

España tuvo varios nombres de peso. Kane y Mbappé terminaron ocupando las dos primeras posiciones. Y Lamine, campeón del mundo y ganador del Kopa, se quedó tercero en una edición que tuvo suficientes argumentos para alimentar el debate después de la ceremonia.

Las explicaciones de Garcia dejan, sobre todo, una certeza para el delantero del Real Madrid: su candidatura estuvo en condiciones de ganar hasta el cierre del recuento. El sábado conocerá cuánto le faltó. Desde Londres ya sabe quién se llevó el premio.