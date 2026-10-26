Fede Valverde tras jugar con molestias más de 40 minutos: «Esto dará un impulso, era el partido que debíamos ganar»

Fede Valverde está «más que feliz» tras la victoria del Real Madrid ante el Barcelona en el Clásico del Camp Nou. El capitán del equipo blanco se siente «orgulloso» de sus compañeros y mostró su felicidad porque «si el equipo y el escudo ganan, yo duermo tranquilo».

Y el Real Madrid ganó en el Clásico. «El equipo trabaja bien, cada uno sabe lo que tiene que hacer, estamos todos unidos. Las claves fueron ser un equipo, saber sufrir, tener la pelota, saber llevarla de un lado para otro, buscar los espacios», analizó Fede Valverde tras el partido.

«El primer tiempo lo hicimos espectacular, en el segundo tiempo nos costó algo más, pero terminamos ganando, que es lo que importa. Estoy feliz. Yo siempre digo que si el equipo y el escudo ganan, yo duermo tranquilo», continuó el futbolista uruguayo, que, como desveló Mourinho, jugó 50 minutos tocado.

«En el entretiempo hablamos, intenté seguir un poco más, me molestaba un poco la pierna. Ojalá no tenga nada, fue más por precaución. Es fácil seguir jugando con estos compañeros, que te alientan a seguir dando lo mejor por el equipo. Es un honor compartir vestuario con ellos», añadió Valverde.

El capitán del Real Madrid destacó a Mbappé, que está «trabajando bien y es uno de los ejemplos» para el vestuario, y a Lunin, que «no hay palabras para describir lo que hace cada día, tiene menos minutos porque está Tibu, está trabajando ahí en la sombra, dando lo mejor, siempre con buena cara, cuando le toca, está preparado».

«Todos los madridistas sabíamos que este (por el Clásico) era el partido que debíamos jugar y ganar. Esto dará un impulso para seguir creciendo como equipo, que sigamos trabajando el doble, que depende de nosotros, trabajar bien, aportar mucha energía», terminó Fede Valverde tras la victoria del Real Madrid en el Clásico.