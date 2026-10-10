Yan Diomande pide paso. El costamarfileño, titular por delante de Vinicius, demostró a José Mourinho y al madridismo que sí tiene cabida entre los titulares del Real Madrid. Empezó por la banda izquierda y su entrenador lo cambió a la derecha para introducir a Vinicius. Ahí fueron sus mejores minutos. El fichaje más caro de su historia dio al club blanco la victoria este sábado contra el Villarreal en un partido duro, contra un equipo Champions, y desatascó en su estreno goleador como madridista.

Diomande no estuvo acertado de cara a puerta en la primera parte. Tampoco al inicio de la segunda, pero logró hacer lo que distingue a los genios: mandar para dentro la que decide el encuentro. Lo hizo tras una buena asistencia de Fede Valverde, que actuó mucho mejor también en la derecha cuando Mourinho le retrasó al lateral tras la salida de Trent, controlando y cruzándola al otro palo. Gran gol, celebración general en el córner y emoción en su rostro, con alguna lágrima incluso.

El ex del Leipzig necesitó minutos y confianza para mostrar su calidad. No pudo ser letal desde la izquierda porque no conseguía entenderse con Álvaro Carreras, pero fue cambiar a la derecha y encontrar un socio de lujo en Valverde. A la primera desde ahí, a la red. Vinicius, desde la otra banda, concentró la mayor parte del peligro. De hecho, marcó su gol en el 72′, pero Díaz de Mera le expulsó por agarrar del pelo a Saliba en el inicio de la jugada.

Mbappé se libra, pero ni por esas

No fue la noche de Kylian Mbappé. El francés, después de toda la polémica y de que el Santiago Bernabéu le perdonase, a medias (la mayoría de los pitos los recibió durante el calentamiento), tuvo ocasiones de todos los colores, pero se fue de vacío. Mandó un balón al palo tras un buen balón al área de Arda Güler seguido de un pase de cabeza de Álvaro Carreras y falló otra más en la primera parte. En la segunda, erró en un mano a mano ante Gulacsi, meta del Villarreal, por regatear demasiado, pero en el rechace asistió a Jude Bellingham y el inglés la mandó fuera con la portería vacía. Lo intentó hasta el final, sin éxito.

Tampoco lo tuvo Jude, al que le marcó la amarilla que vio en el 19′, sobre todo a nivel anímico. Por momentos, desaparecido; en otros, desesperado (golpeó al césped tras una pérdida de balón), pero tuvo su gran jugada en el gol anulado a Vinicius. Bellingham dejó atrás a su marcador marchándose con una bestial zancada y asistió al brasileño.

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