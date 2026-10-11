Diomande dedica su primer gol con el Real Madrid a su hermana fallecida con 15 años: «Siempre en mi corazón»

Yan Diomande fue la alegría del Santiago Bernabéu. El delantero por fin pudo marcar su primer gol con el Real Madrid y se convirtió en el héroe del partido, dando la victoria ante el Villarreal. Una actuación brillante que fue la única noticia positiva en un partido marcado por la polémica por Vinicius. Es por ello que el africano quiso acordarse de su hermana fallecida con 15 años a través de un mensaje muy emotivo que pone los pelos de punta.

El reto no era sencillo. Diomande fue titular por delante del brasileño con la exigencia de tener que ser decisiva delante de José Mourinho. Y así fue. Fue sin duda el que más lo intentó. Regateaba, encaraba, corría…todo con la intención de demostrar que estaba para sumar. Aprovechó la que tuvo para marcar su primer gol y se le vio bastante emocionado mientras lo celebraba con el resto de sus compañeros. Y es que su mente no pudo evitar recordar a su hermana: «Esto significa más de lo que las palabras pueden explicar. Mi primer gol en Liga es para ti, hermana. Por siempre en mi corazón», confesó. «Muy feliz de marcar mi primer gol y ayudar al equipo. Gracias a todos por vuestro apoyo. ¡Seguimos!», añadió.

Una alegría que provocó que sus compañeros le felicitaran, como Vinicius: «Yan está aquí», u otros como Güler, «Te lo mereces, hermano mío». Sumado a Rüdiger, Pitarch, Courtois, Bellingham y compañía, sin duda será una noche que nunca olvidará Diomane.

La desgarradora muerte de la hermana de Diomande

La infancia de Diomande estuvo marcada por eso. Su hermana Roxane perdió la vida con 15 años, pocas semanas después de que debutara como profesional con el Leganés, y se le comunicó desde Costa de Marfil mientras él se encontraba a miles de kilómetros de casa. Un trágico suceso en el que la prensa africana aseguró que murió después de que sufriera un envenenamiento en su bebida durante una fiesta.

Eso le marcó por siempre y quiso escribir una desgarradora carta despidiéndose de ella justo antes del Mundial en la que se abría en canal sobre lo ocurrido y por cómo le ha cambiado para siempre, reconociendo que ahora no siente «nada» y que se siente «vacío». Una carta publicada en The Players Tribune que pone los pelos de punta y que empieza así: «Querida Roxane. Recuerdas cuando alguien me compró una camiseta falsa del United y escribí Ronaldo 7 en la espalda con un rotulador negro? ¿Recuerdas cuando iba a jugar tan lejos de casa? Tenía 9 años. Inter Foot Sud Comoé, cerca de la frontera con Ghana. Solo era un niño pequeño solo. ¿Recuerdas cuando me regalaron mis primeras botas de fútbol de verdad y dormía con ellas? De pequeño, siempre jugaba con esas sandalias blancas de plástico. Incluso ahora, cuando vuelvo a casa, sigo jugando con ellas. Es nuestra tradición».

«Unas semanas después, fiché por el Leganés y derramamos lágrimas diferentes. Eso fue cuando todavía tenía emociones. Ahora no siento nada. Es como si ya no fuera humano. Desde que moriste, estoy vacío. Ni siquiera creo que derramé una lágrima el día que me dijeron que te habías ido. Simplemente estaba en estado de shock. Fue unas semanas después de mi debut con el Leganés. ¿Quién debuta con 18 años contra el Real Madrid? Fue una locura. Un sueño hecho realidad, pero luego todo se convirtió en una pesadilla».

«Alguien me llamaba constantemente desde mi ciudad natal. Estaba molesto. No entendía por qué seguían llamándome. Lo recogí, y ni siquiera lo suavizaron. Ya sabes cómo es en casa. Sin emociones. Simplemente… tu hermana se ha ido». Un Yan Diomande que publicó esta carta porque no tenía otra forma de hablar de ello. «Me aseguraré de que todo el mundo conozca tu nombre. El mundo entero. Todo lo que hago en un campo de fútbol ​​es por ti», concluyó.