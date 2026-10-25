¿Cuántos puntos le saca el Barcelona al Real Madrid?

Barcelona y Real Madrid se miden este domingo, a partir de las 21:00 (hora peninsular española), en el gran Clásico del fútbol español. Los dos grandes equipos de la liga se miden en el Camp Nou en un duelo que, hasta el momento, llega de forma desigual en lo que a la clasificación de la Liga se refiere: el Barcelona saca seis puntos de distancia al Real Madrid.

Tras nueve jornadas (este Clásico en el Camp Nou corresponde a la décima jornada), el Barcelona tiene 27 puntos y el Real Madrid 21. Esto se debe a que los culés han ganado todos sus partidos del campeonato nacional: nueve victorias en nueve encuentros. Por su parte, los blancos han caído derrotados en dos de los nueve partidos disputados: ante el Betis (1-0) y contra el Atlético de Madrid (2-1).

Así, la distancia es de seis puntos entre Barcelona y Real Madrid antes (y durante) la disputa del Clásico. Si los de Hansi Flick ganan este domingo, la distancia aumentará a nueve puntos con 28 jornadas todavía por disputarse. Si hay empate, se mantendrá la distancia actual de seis puntos. Por su parte, si son los de Mourinho los que se llevan la victoria, la diferencia en la clasificación entre uno y otro se quedará en tres puntos.

Cabe recordar que la liga española se juega a 38 jornadas y este Barcelona – Real Madrid que se disputa en el Camp Nou corresponde a la décima jornada.

Resultados del Barcelona en Liga antes del Clásico

Elche 0-5 Barcelona

Barcelona 2-0 Athletic Club

Barcelona 5-2 Rayo Vallecano

Valencia 0-5 Barcelona

Levante 2-4 Barcelona

Barcelona 7-2 Racing de Santander

Sevilla 1-3 Barcelona

Barcelona 3-0 Getafe

Betis 2-5 Barcelona

Resultados del Real Madrid antes del Clásico