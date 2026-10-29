El Barcelona clausura su grada de animación tras la agresión a Camavinga en el Clásico

El Clásico todavía se juega en los despachos. Después de que este jueves se conociera que los Mossos d’Esquadra, tras la denuncia de la Liga y en colaboración con el Barcelona, identificaron al aficionado que agredió a Camavinga durante el pasado Clásico, ahora es el club azulgrana quien ha tomado acción. Ha decidido clausurar su grada de animación para su próximo partido ante el Alavés.

El agresor de Camavinga, así como de otros futbolistas del Real Madrid, pertenece al grupo Grada 1957, ubicado en la zona Gol Sur del Camp Nou. Las autoridades han denunciado al individuo en aplicación de la Ley del Deporte. Al no haberse producido daños, la infracción será tipificada como grave, lo que conlleva una sanción económica de entre 3.000 y 60.000 euros -lejos de los 650.000 euros previstos para faltas muy graves-. Además, se expone a una prohibición de acceso a recintos deportivos de dos a cinco años.

Comunicado del Barcelona

El FC Barcelona ha decidido suspender el funcionamiento de Gol 1957, conocido como grada de animación, para el próximo partido de Liga contra el Alavés. La decisión responde a la sucesión de expedientes abiertos al Club y a algunos de sus socios a raíz de conductas contrarias a los valores del deporte. Estos comportamientos exponen al Club a sanciones económicas y al riesgo de cierre del estadio, además de perjudicar su imagen.

El Club se reunirá con los representantes de los grupos que integran el Gol 1957 para abordar la situación y establecer los compromisos necesarios para preservar una animación apasionada y respetuosa, que contribuya a apoyar al equipo sin poner en riesgo el patrimonio ni la reputación del FC Barcelona.

La voluntad del Club es que el Gol 1957 pueda volver a estar plenamente operativo en el partido contra el Aston Villa, siempre que este diálogo permita reconducir la situación y garantizar su buen funcionamiento. La animación es un activo que se quiere preservar, desde el compromiso y la responsabilidad compartida de todos, por el bien del FC Barcelona.