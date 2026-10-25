Así celebró la victoria la afición del Real Madrid en el Camp Nou: «¡Por mucho que te joda, eres español!»

La afición del Real Madrid celebró a lo grande el triunfo de su equipo en el Camp Nou. El conjunto de José Mourinho conquistó el Camp Nou con un doblete de Mbappé y una actuación grupal espectacular, la mejor de la temporada. Y los hinchas madridistas en el campo azulgrana festejaron el triunfo con éxtasis, como era normal por el resultado final.

Con cánticos de apoyo a sus jugadores, con celebraciones efusivas y con gritos dirigidos a los culés, la afición del Real Madrid se unió a los festejos de los jugadores en el césped. «¡Por mucho que te joda, eres español!», se escuchó, entre otros mensajes, en la parte de la afición del Real Madrid en el Camp Nou.

Con este triunfo, el Real Madrid se pone a tres puntos del Barcelona en la clasificación de la Liga. El Madrid sigue tercero, pero a tres puntos del liderato. Y es así por este gran triunfo sobre el Barcelona en el primer Clásico de la temporada, en el que el equipo blanco fue mejor y acabó ganando con dos goles de Mbappé, el segundo en el minuto 87.

Cientos de aficionados del Real Madrid acompañaron a su equipo en el Camp Nou en este encuentro de Liga en el que gana al Barcelona en territorio azulgrana tres años después.