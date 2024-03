Zverev será el rival de Alcaraz en un duelo con olor a vendetta en Indian Wells

Carlos Alcaraz tendrá una segunda oportunidad de revancha en el Masters 1000 de Indian Wells. Después de superar al que fuera su verdugo, inesperado, en Roma 2023, el húngaro Fabian Marozsan, en cuartos de final del torneo californiano se medirá ni más ni menos que a Alexander Zverev, quien le apartó del último Open de Australia de manera prematura.

El jugador alemán cumplió con los pronósticos en un duro duelo ante Alex de Miñaur, al que superó por 5-7, 6-2 y 6-3, en dos horas y 48 minutos de disputa, y se convierte en el rival teóricamente más complicado de cuantos de ha cruzado Carlos Alcaraz hasta la fecha en el cuadro de Indian Wells 2024.

Zverev hizo valer su poderío con el saque y el revés en dos sets, el segundo y el tercero, en los que De Miñaur apenas tuvo opción con su rival enfocado e inspirado al máximo. Esa es la versión que debe preocupar a Carlos Alcaraz, quien, por su parte, llega con la confianza al máximo después de tres partidos en las que las sensaciones positivas se han ido acumulando.

Comeback Complete 💪 @AlexZverev gets his 50th top 10 win after defeating Alex De Minaur 5-7 6-2 6-3 🎉 #TennisParadise pic.twitter.com/Y0l7vmFEhs

Desde que cediera la primera manga en su debut ante Matteo Arnaldi, ni el propio tenista italiano, al que barrió con un 6-0, 6-1 a continuación, ni tampoco Felix Auger-Aliassime (6-2, 6-3) o Fabian Marozsan (6-3. 6-3) han podido poner en duda el dominio del vigente campeón en Indian Wells, que tiene ante sí la complicadísima labor de revalidar el título, algo que no se logra desde que lo hiciera Novak Djokovic hace ocho años.

Resulta imposible no retrotraerse unas semanas y recordar lo sucedido en el Open de Australia 2024 a la hora de analizar lo que pueda suceder con Carlos Alcaraz y Alexander Zverev. El partido entre ambos en cuartos de final del primer Grand Slam de la temporada marcó el inicio de campaña para el español, quien cedió, tras dos primeros sets nefastos, ante un jugador, que si bien está instalado entre los mejores del mundo, no era ni mucho menos favorito, a priori, en aquel partido.

The stars align for Sascha in Melbourne ✨@AlexZverev returns to the AO semifinals and is one step closer to a maiden Grand Slam trophy ✨@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/WLYySu0iYz

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2024