Xavi ya está en Qatar como embajador del país en el Mundial 2022 y en una entrevista ha desvelado una oferta de Brasil en el pasado que finalmente no acabó aceptando. El entrenador del Barcelona también habló sobre el posible fichaje de Endrick por el conjunto culé.

Oferta de Brasil

«Fue una oportunidad a través del presidente de la CBF (Rogério Caboclo). Fueron a Qatar y me hablaron para que pudiera ser parte del cuerpo técnico de Tite. Pero yo quería ser entrenador, no asistente. Mi deseo era ser entrenador. Sería una oportunidad tremenda. Era hacer historia ser el primer europeo en trabajar en la selección brasileña. Pero, en ese momento, no sucedió. Tenía claro que quería ser entrenador del Barcelona, ​​que era mi sueño, y aquí estoy».

Sin descartar nada

«Nunca se sabe. Sería una oportunidad espectacular, pero mi intención era apoderarme del Barcelona. Nunca se sabe el futuro, estoy trabajando mucho y no se puede descartar nada».

Endrick

«Hemos estado hablando con su padre y también directamente con el jugador. Expliqué el proyecto que tenemos en Barcelona. Queremos talento y él es un talento, capaz de marcar la diferencia. Tiene el gol, tiene el regate, tiene una capacidad brutal para marcar la diferencia. Es un jugador del presente, que ya está jugando en la liga brasileña, y también del futuro», confesó en una entrevista con ESPN.