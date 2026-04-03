El vídeo de la detención de Tiger Woods: imágenes muy impactantes que acumulan millones de visualizaciones

La policía del condado de Martin, en Florida, ha publicado el vídeo del momento en el que detuvieron a Tiger Woods tras su grave accidente hace unos días. El vídeo es grabado por la cámara corporal de un agente y las imágenes acumulan varios millones de reproducciones en apenas unas horas. Según los primeros informes, el Land Rover de Woods trató de adelantar con doble línea continua a otro vehículo y acabaron chocando.

Tiger Woods estaba sudoroso, tenía las «pupilas extremadamente dilatadas» y tuvo dificultades para superar las pruebas de sobriedad a las que fue sometido. Se encontraron dos pastillas de hidrocodona (recetadas según el golfista) en su bolsillo, un medicamento que se suele usar para tratamientos de dolor crónico o agudo. Tiger Woods fue acusado de los cargos de conducir bajo los efectos de alguna sustancia, de daños a la propiedad y de negarse a someterse a una prueba legal, en este caso la de orina. En otro fragmento del vídeo incluso dice estar llamando al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para evitar su detención, algo que obviamente no consiguió.

Ese mismo día se declaró inocente de los cargos y solicitó un juicio con jurado. El juez Darren Steele del condado de Martin (Florida) le concedió el miércoles permiso para viajar a un «centro de tratamiento fuera del país», pues la atención requerida «no se puede brindar de manera segura ni efectiva en Estados Unidos, ya que su privacidad se ha visto comprometida repetidamente», según explica la petición de su abogado. Su abogado es Douglas Duncan, que ya representó a Tiger Woods en el caso de conducción bajo los efectos del alcohol de 2017.

Tiger Woods y su pareja

La relación entre Vanessa Trump y el golfista Tiger Woods atraviesa uno de sus momentos más delicados después de que el deportista fuera arrestado tras este accidente de tráfico en Florida. Según diversos medios, la empresaria e influencer habría decidido poner límites claros y habría lanzado un ultimátum a su pareja ante la repetición de este tipo de polémicas relacionadas con su adicción al alcohol.

De acuerdo con fuentes cercanas citadas por la prensa británica, Vanessa Trump estaría «al límite» de la situación y habría advertido a Tiger Woods que no tolerará más episodios similares. La ex mujer de Donald Trump Jr. le habría exigido que asuma responsabilidades y ponga orden en su vida, dejando claro que, de no hacerlo, la relación podría terminar. El entorno de la pareja asegura que la situación ha generado una fuerte tensión, especialmente por el historial del deportista, marcado por lesiones, problemas personales y polémicas pasadas. Vanessa Trump, que mantiene una relación con Woods desde 2024, estaría especialmente preocupada por la estabilidad emocional del golfista y el impacto de estos episodios en su entorno familiar.

Además, algunas fuentes señalan que la empresaria no está dispuesta a repetir la actitud de anteriores parejas del golfista, quienes le dieron segundas oportunidades tras episodios similares. En este sentido, habría dejado claro que «no esperará como Elin Nordegren or Lindsay Vonn» a que Tiger Woods cambie su comportamiento.