Salen a la luz más detalles sobre el accidente de Tiger Woods: portaba un fuerte tranquilizante

Este martes han salido a la luz más detalles sobre el accidente de coche de Tiger Woods ocurrido el pasado viernes. El informe policial refleja que el mítico golfista estadounidense tenía en el bolsillo dos pastillas de hidrocodona, un fuerte analgésico o tranquilizante. El percance al volante tuvo lugar dos semanas antes del Masters de Augusta 2026, para el que su presencia ya no estaba asegurada y ahora está más en duda si cabe.

Tiger Woods no participa en una ronda oficial desde el Open Británico de 2024. Los agentes aseguran que el estadounidense conducía su Range Rover en un estado de plena inseguridad: distraído, usando frecuentemente el móvil o pendiente de la radio del coche, con sudores fríos, movimientos lentos, ojos vidriosos y muy alerta.

El golfista acabó volcando el coche al chocar con una furgoneta con remolque a la que quería adelantar en Jupiter Island (Florida), zona próxima a su casa. El conductor del otro vehículo le ayudó a salir del suyo por la ventanilla del copiloto. «Tomo algunas», confesó recientemente Woods sobre el medicamento que halló la policía estadounidense en el bolsillo de su pantalón.

La ingesta se debe supuestamente a los dolores causados por las siete intervenciones quirúrgicas en su espalda y otras tantas de rodilla, algo que también le obliga a andar cojeando. Tiger Woods dio negativo en un test de alcoholemia, pero rechazó someterse a uno de orina antes de abandonar prisión en libertad bajo fianza y con cargos. El próximo mes de abril declarará ante la justicia.

Tiger Woods, su accidente y Augusta

«Quiero jugarlo. Lo estoy intentando, pero mi cuerpo no se recupera como cuando tenía 24 o 25 años», respondió hace unas semanas al ser preguntado por si llegaría a Augusta para el primer grande de la temporada de golf (del 9 al 12 de abril). La incógnita con Woods se ha acrecentado por este fuerte accidente que ha traído mucha cola y que ensucia su figura a sus 50 años tras conseguirlo todo en su deporte.