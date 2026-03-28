Tiger Woods sale de cárcel bajo fianza tras pasar la noche en el calabozo y negarse a una prueba de orina

Tiger Woods ha quedado en libertad bajo fianza después de ser detenido por supuestamente conducir bajo el efecto de alguna droga y provocar un accidente de tráfico en Jupiter Island, en Florida (Estados Unidos), tras el que se negó a someterse a una prueba legal de orina después de dar negativo en alcohol.

El campeón de 15 majors, quien estaba preparando su gran regreso para dentro de dos semanas en el Masters de Augusta después de romperse el tendón de Aquiles en marzo de 2025, salió ileso, pero volcó su vehículo Land Rover tras intentar adelantar a gran velocidad a un camión con remolque. El accidente ocurrió poco después de las dos de la tarde, hora local, en la misma localidad donde reside Woods.

El mítico golfista estadounidense salió ileso del incidente, pero los agentes describieron su estado como «letárgico». Fue interrogado en el lugar de los hechos y posteriormente se negó a someterse a una prueba de orina. El golfista, de 50 años, permaneció en prisión durante ocho horas antes de ser puesto en libertad bajo fianza, según desveló la Oficina del Sheriff del condado de Martin.

El sheriff John Budensiek declaró a los periodistas que Woods también había sido acusado de daños a la propiedad y de negarse a someterse a una prueba legal. «Los investigadores de conducción bajo los efectos del alcohol acudieron al lugar y el señor Woods mostraba signos evidentes de deterioro. Le hicieron varias pruebas. Él explicó las lesiones y las operaciones a las que se había sometido y lo tuvimos en cuenta, pero le realizaron algunas pruebas exhaustivas en la carretera», explicó.

Tiger Woods se libra de otro accidente

«Fue detenido y trasladado a la cárcel del condado de Martin. Allí e incluso en el lugar de los hechos, realmente no sospechábamos que hubiera alcohol de por medio en este caso, y así resultó ser. El señor Woods dio un resultado de tres ceros en la prueba de alcoholemia, pero cuando llegó el momento de solicitarle un análisis de orina, se negó, por lo que ha sido acusado de conducir bajo los efectos del alcohol, daños a la propiedad y negarse a someterse a una prueba legal», indicó.

Budensiek añadió que los agentes creían que Tiger Woods estaba «bajo los efectos de una medicación». Además, aseguró que Woods conducía a «alta velocidad» y que su vehículo volcó sobre un costado y luego «se deslizó una distancia considerable antes de detenerse». El límite de velocidad en la carretera en cuestión era de 30 millas por hora. El conductor del otro vehículo, que había reducido la velocidad para girar hacia un camino de acceso desde la carretera de dos carriles, tampoco sufrió lesiones.

El Tigre sufrió ya un grave accidente de tráfico en el sur de California en febrero de 2021, donde estuvo cerca de perder la vida y, salvado, de no poder volver a andar. En 2017, Woods fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol en Jupiter y, en 2009, sufrió un primer percance al volante que terminó desvelando sus infidelidades matrimoniales.

El incidente ha tenido una gran trascendencia e incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hablado de él. «Lo siento mucho. Está pasando por algunas dificultades, ha habido un accidente. Eso es todo lo que sé. Es un amigo muy cercano, es una persona increíble, un hombre increíble», señaló Trump ante los periodistas.