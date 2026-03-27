Terrible accidente de tráfico de Tiger Woods: su coche vuelve a volcar en un incidente en Florida

Tiger Woods vuelve a copar los focos por otro motivo extradeportivo. El estadounidense ha sufrido este viernes un accidente de tráfico en la exclusiva zona de Florida en la que reside. Según ha informado el Sheriff del Condado de Martín, el vehículo de Woods ha dado una vuelta de campana y ha quedado volcado sobre la calzada. Los bomberos de la zona han informado de que nadie ha resultado gravemente herido, pero se desconoce el estado actual del golfista.

El de este viernes no es el primer accidente de Tiger Woods. De hecho, en el que sufrió en 2021 en el sur de California, estuvo cerca de perder una pierna. Su coche, también dio varias vueltas de campana como en el actual incidente, y tuvo que ser sacado del vehículo por mediación de sierras mecánicas. Las lesiones que sufrió en tibia y peroné han marcado sus últimos cinco años de carrera al tener que pasar por quirófano en más de una ocasión.

Tiger, de 50 años, llevaba meses trabajando en su regreso al circuito con el objetivo de competir, al menos, en el Masters de Augusta, torneo que ha conquistado en cinco ocasiones. El propio golfista había manifestado públicamente esa intención. No obstante, esta semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump —quien le concedió la Medalla Presidencial de la Libertad en 2019—, aseguró que Tiger no disputará el torneo, sin precisar si su afirmación responde a información confirmada o a una valoración personal.

En cualquier caso, este nuevo contratiempo supone un revés en los planes de regreso del jugador. En 2009, el deportista ya había protagonizado un incidente similar al estrellar una camioneta contra la vivienda de un vecino. Tras el impacto, su entonces esposa, Elin Norgren, rompió una de las ventanas del vehículo con un palo de golf para auxiliarle y sacarlo del interior. A raíz de este episodio, salieron a la luz diversas infidelidades matrimoniales del jugador, lo que deterioró notablemente su imagen pública en una sociedad estadounidense caracterizada por su apariencia de conservadurismo.