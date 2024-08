Verstappen desliza la fecha de su retirada de la Fórmula 1

Max Verstappen cumplirá este fin de semana en el GP de Holanda, en Zadnvoort, 200 carreras en el Mundial de Fórmula 1. Pero el piloto neerlandés tiene claro que no estará 200 más en el campeonato. El triple campeón del mundo aseguró en la previa de su carrera de casa que ya ha pasado el ecuador de su carrera, «seguro». Por su cabeza, ahora mismo no pasa firmar un contrato más allá de 2028, cuando expira el actual.

«Ya hemos pasado la mitad, seguro, y ha sido una etapa increíble. No siento que lleve 200 carreras, pero hacemos muchas a lo largo del año, así que se suman rápido», dijo Verstappen en la rueda de prensa previa al GP de Holanda, donde estará arropado por su gente. El de Red Bull va camino de ganar su cuarto Mundial esta temporada, aventaja en 78 puntos al segundo clasificado, Lando Norris, a falta de diez carreras para el final.

Todavía queda mucho y todo puede pasar, más aún teniendo en cuenta el gran rendimiento que están ofreciendo los McLaren, en especial Lando Norris. De momento, el líder del campeonato tiene contrato hasta 2028 con Red Bull, pero este año se ha comenzado a rumorear una posible salida rumbo a Mercedes. Aunque todo apunta a que Max cumplirá su contrato y seguirá en la escudería austriaca, sin embargo, él no piensa más allá de 2028.

«Queda mucho para 2028. En mi cabeza ahora no pienso en un nuevo contrato, quiero ver cómo va y cómo son las nuevas reglas, si es divertido o no. Después, ya en 2026 o 2027 habrá tiempo para decidir, yo estoy abierto», dice. Verstappen estaría interesado en seguir su carrera en otras categorías del automovilismo, como hizo Fernando Alonso, «y es difícil combinarlas con la F1».

Helmut Marko se rinde a Verstappen

Poco a poco se va esclareciendo el mercado de pilotos de la Fórmula 1. A pesar de los rumores que señalaban que Verstappen podía irse a Mercedes, finalmente el neerlandés parece que se quedará en Red Bull y será Kimi Antonelli quien ocupe el asiento que ha dejado Lewis Hamilton con su marcha a Ferrari la próxima temporada.

No obstante, Helmut Marko, jefe de Red Bull, confirmó que Liam Lawson, tercer piloto de los de la bebida energética, estará sentado en uno de los cuatro coches de la marca en 2025. Sobre la situación de Checo Pérez, Marko dijo que pueden «dar la vuelta a la situación con Checo» y ayudarle a acercarse a Verstappen. «Conforme más difícil es pilotar el coche, más diferencias hay porque Max es un piloto increíble. Si el tren trasero se escapa, no levanta el acelerador y simplemente dice que el coche está un poco nervioso, mientras Checo dice que es difícil o inconducible», indicó el ex piloto y uno de los máximos responsables de Red Bull.