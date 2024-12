Verstappen amenazó a Russell con estrellar «su puta cabeza contra la pared» en el GP de Qatar

George Russell desveló la amenaza de Max Verstappen tras su incidente en el GP de Qatar. El piloto británico reveló que el de Red Bull le amenazó con «ponerme la puta cabeza contra la pared». Según la versión de Verstappen el británico hizo todo lo posible en su declaración ante los comisarios de la FIA para que sancionaran al piloto neerlandés y le quitaran la pole, cosa que sucedió y mosqueó a Max.

«Lo encuentro todo bastante irónico, teniendo en cuenta que el sábado por la noche dijo que iba a salirse de su camino a propósito para chocar conmigo y, cito textualmente, ‘ponerme la puta cabeza contra la pared’», señaló el de Mercedes en la previa del GP de Abu Dabi donde ha continuado la guerra entre Russell y Verstappen tras lo ocurrido en la última carrera.

«Cuestionar la integridad de alguien como persona, mientras dice comentarios como ese el día anterior, lo encuentro muy irónico, y no voy a sentarme aquí y aceptarlo», agregó. «La gente ha sido intimidada por Max Verstappen durante años, y no se puede cuestionar su capacidad de conducción, pero no puede hacer frente a la adversidad siempre que algo ha ido en su contra», explicó.

«Arabia Saudí 2021, Brasil 2021, él arremete. Hungría este año, la primera carrera en donde su coche no era dominante, y chocó con Lewis». «Como he dicho, para mí, esos comentarios el sábado por la noche y el domingo fueron totalmente irrespetuosos e innecesarios, porque lo que pasa en la pista, luchamos duro, es parte de las carreras. ¿Qué pasa en la sala de comisarios? Peleas duro, pero nunca es personal, pero ahora lo está llevando demasiado lejos», comentó Russell en declaraciones a algunos medios presentes en el circuito.

«Simplemente no sé por qué otros pilotos, cuando han estado en esta batalla con él, lo han hecho tan fácil y lo han dejado estar. Lewis es un campeón del mundo al que aspiro a parecerme, y creo que es un modelo a seguir que los jóvenes deberían admirar», continuó. «Y el modo en que Lewis afrontó ese combate por el campeonato fue duro, agresivo, respetuoso en todo momento y nunca se pasó de la raya. Puedes pasarte de la raya si cometes un pequeño error de valoración, pero pasarte de la raya si dices que vas a chocar con alguien a propósito y ponerle de cabeza contra la pared», afirmó.

«Me ha faltado al respeto como piloto»

Cuando le preguntaron a Russell por qué ha decidido hablar ahora, el piloto de Mercedes respondió: «Porque ha salido en los medios de comunicación, siento que me ha faltado al respeto como piloto. Le conozco desde hace 12 años, nos respetamos mutuamente desde antes, nunca hemos tenido ninguna colisión, pero tenemos a un tipo que está en la cima de este deporte y que se siente por encima de la ley, no creo que eso sea correcto».

«Admiro sus batallas en la pista, y cuando es duro y agresivo, pero lo que vimos al final de la temporada en el 2021, o lo que vimos en México con Lando, no eran maniobras duras y agresivas. Eran a vida o muerte, ‘estoy dispuesto a acabar con este tipo’, que no creo que sea la forma en que deberíamos correr», espetó.

Verstappen alarga su conflicto con Russell

Max Verstappen ha vuelto a atacar a George Russell. Después de estallar contra el británico tras el GP de Qatar, ahora ha vuelto a hablar de lo sucedido en la previa del GP de Abu Dabi, al que acusó de actuar «como si se hubiera casi matado». El neerlandés ya no le pasa ni una al de Mercedes después de que este hiciera lo imposible para que la sancionaran el sábado y le quitaran la pole.

El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 acusó a Russell en Qatar de no ser respetuoso, después de que lograra que penalizaran al neerlandés tras su declaración antes los comisarios el pasado sábado. Aunque la alegría le duró poco a George porque Max le adelantó en la primera curva.

«Yo ralenticé porque no quería adelantar y arruinar su preparación también. Y luego veo a alguien volando en mis retrovisores, actuando como si la situación más peligrosa del mundo hubiera sucedido o como si se hubiera casi matado. Es increíble. Todos estábamos en esa vuelta lenta, de preparación», comenzó diciendo Verstappen

«Cuando me llamaron a comisarios era una sorpresa para mí porque no impedí a nadie. Todos vamos a nuestras líneas en nuestras vueltas de calentamiento, de enfriamiento. No sé cómo llegaron a esa conclusión. Para mí fue muy decepcionante, porque intentando alejarte de los problemas te ves inmiscuido en ellos. En estos momentos de la temporada no quiero estar luchando con nadie. No quiero que nadie venga y me diga por qué has arruinado mi vuelta o qué estás haciendo. No quiero estar en esa posición. Pero haciendo eso me metí en esa situación donde tuve que acudir a los comisarios y una vez entré pensaba que no iba a llegar a nada, pero bueno. Algo raro», concluyó el neerlandés.