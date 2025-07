Vandalizan el mural de Lamine Yamal disfrazado de Superman tras su polémica celebración de cumpleaños

La polémica celebración de Lamine Yamal por su 18 cumpleaños está teniendo graves consecuencias. Por un lado, el jugador del Barcelona se ha encontrado con una inesperada denuncia por parte de ADEE por el hecho de contratar a personas con enanismo como parte del entretenimiento en su polémica fiesta.

En segundo lugar, el mural que le había dedicado el artista urbano ‘TVBoy’ al internacional español 24 horas antes disfrazado de Superman, se ha visto inesperadamente vandalizado la mañana de este lunes por un grupo de aficionados. Lamine había sido retratado en una calle de Barcelona situada en el barrio de Gracia.

📌 The mural made for Lamine Yamal two days ago got vandalized.. 🫤 pic.twitter.com/gZRFDX8eLl

— Barça Notes 🗒 𝕏 (@BarcaNotes) July 14, 2025