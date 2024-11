Valladolid-Atlético: Zorrilla es una piedra en el camino

Zorrilla es una piedra en el camino. Lo ha sido siempre para el Atlético, al que le ha costado sangre, sudor y lágrimas salir de Valladolid con los tres puntos. Aquí ganó su último título de Liga en 2021, pero fue a costa de un sufrimiento tan extremo que llevó al límite a muchos aficionados rojiblancos, que por cierto no pudieron acceder al estadio por las restricciones que imponía la pandemia de COVID y tuvieron que celebrar fuera el éxito más reciente de la era Simeone.

Los rojiblancos llegan a Pucela con la moral por las nubes, reforzados por las seis victorias consecutivas que han cosechado en este mes que hoy se extingue y decididos a mantener la racha. Su optimismo contrasta con la situación depresiva del Valladolid, colista con nueve puntos y con su entrenador seriamente amenazado de despido. Pezzolano está con el agua al cuello y él lo sabe, aunque hasta ahora ha contado con el salvoconducto de Ronaldo, que fue quien lo trajo a España tras sus éxitos en Brasil. Por cierto que el uruguayo, sobre el que pesa una sanción, no se podrá sentar en el banquillo.

Simeone saldrá con lo mejor que tenga porque ya tendrá tiempo de rotar el jueves próximo en Copa ante el Cacereño. Ahora se trata de sacar adelante este partido y no reparará en utilizar todos sus recursos porque es consciente de las dificultades que entraña este estadio. Lo ha comprobado como entrenador y también como jugador. En la temporada del doblete, la 95-96, fue él personalmente el autor del gol de la victoria del Atlético en Zorrilla, en un partido tan trabado como el que se espera esta noche.

Con relación al choque del martes en Praga se espera sólo una novedad: Griezmann, suplente ante el Sparta, se perfila hoy como titular en detrimento de Sorloth, al que de nuevo vuelve a señalar Simeone por si a alguno le quedaba todavía una mínima duda. El resto serán los mismos, reforzando la posición de Barrios como medio centro en detrimento de un Koke que de nuevo esperará en el banquillo.

El partido lo pita el balear Cuadra Fernández, que no se le suele dar mal al Atlético, aunque aún se le recuerda un penalti no pitado sobre Correa en la primera jornada en Villarreal. En el VAR estará Munuera Montero, y eso ya es harina de otro costal porque no es precisamente un colegiado que sea de los preferidos en el Metropolitano. Más bien al contrario.

Alineaciones probables:

Valladolid: Hein, Luis Pérez, Javi Sánchez, Comert, Cenk, Luis Rosa, Kike Pérez, Juric, Anuar, Sylla y Raúl Moro.

Atlético: Oblak, Llorente, Giménez, Lenglet, Galán, Giuliano, Barrios, Gallagher De Paul, Griezmann y Julián Álvarez.

Árbitros: Cuadra Fernández (campo) y Munuera Montero (VAR).

Estadio: Zorrilla, 21.00 horas.