El Valencia repite la historia de la Copa de Koeman

El Valencia de Marcelino no está haciendo una gran temporada pero, como en el año de Koeman (2008), tienen la oportunidad de salvar una mala campaña ganando la Copa del Rey. Aquella temporada también fueron eliminados de la Champions en la primera fase y no iban bien en Liga, solo el título copero maquilló una mala temporada

Récord de empates, Marcelino discutido, eliminados de la Champions a las primeras de cambio y en Liga no terminaban de arrancar… Así empezó la temporada más especial de la historia del Valencia, la temporada del centenario. Este año tan especial para el valencianismo no comenzó de la mejor manera. Pese al buen empate ante el Atlético en Mestalla, la primera victoria no llegó hasta la jornada 7 y se vieron luchando en la zona baja de la tabla.

Parecía que ya no quedaba nada de ese Valencia que había alcanzado la Champions con una gran campaña el curso anterior. Parejo estaba ausente, Guedes jugaba lesionado y Rodrigo no marcaba. Los tres pilares de este equipo no aparecían y el equipo se hundía. La continuidad de Marcelino empezaba a estar entre interrogantes. Mientras tanto el equipo avanzaba en la Copa del Rey, como el año de Koeman, hasta la final. La historia se repite.

En la temporada 2007-08 el Valencia vivió una situación similar: eliminados de la Champions en la primera fase y en Liga peleaban en la zona media-baja de la tabla, la Copa se presentaba como la gran esperanza para salvar un año negro. Enero y febrero fueron dos meses clave en la temporada de aquel Valencia. Poco a poco fueron superando eliminatorias y dejando atrás a equipos como el Betis en octavos, el Atlético en cuartos y el Barcelona en semifinales para llegar a la final.

Allí esperaba el Getafe en el Vicente Calderón. Y también ganaron. Los goles de Mata, Alexis y Morientes dieron la octava Copa del Rey de su historia al Valencia y maquillaron una mala campaña tras la que Ronald Koeman fue destituido. Ahora la historia se repite, mal inicio de Liga, eliminados de la Champions y final de Copa. Esta vez han evitado a los grandes cocos en su camino, pero el 25 de mayo en el Benito Villamarín espera el Barcelona.

Objetivo salvar la temporada

El valencianismo ha recuperado la ilusión otra vez pese a que el equipo no anda muy bien en Liga. Ni siquiera las apuestas veían a los de Marcelino en la final al inicio del curso y menos después de ser el rey de los empates, con un total de 15. Pero esta final puede cambiar por completo la nota de la temporada y pasar de ser una campaña negra, para olvidar, a una para el recuerdo. 11 años después tienen la oportunidad de pelear de nuevo por un título.

De la mano del técnico asturiano, la plantilla quiere celebrar el centenario añadiendo un nuevo trofeo a las vitrinas de Mestalla y, de esta manera, volver a convertir un año negro en un año histórico. En Liga todavía tienen opciones de alcanzar el objetivo de la Champions, lo tienen a solo seis puntos. Eso sí, la victoria en la Copa del Rey salvaría la mala temporada que está haciendo el Valencia.