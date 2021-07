Jesé Rodríguez ha dado positivo por Covid-19. Las Palmas y el propio jugador lo han anunciado a través de sus canales oficiales, y el canario se encuentra en su domicilio en cuarentena y cumpliendo con el protocolo marcado por Sanidad para estos casos. Una noticia que llega dos días después de celebrar en familia el cumpleaños de su hijo con Aurah Ruiz, Nyan, algo que ha desembocado en un nuevo y polémico lío entre ambos.

La ex de Gran Hermano, con la que Jesé volvió hace unos meses pero cortó de nuevo hace unas semanas, le acusa de poner en peligro al pequeño y también a su familia con un duro mensaje a través de sus redes sociales: «De verdad… que en el momento en el que estamos, en la situación que tenemos con nuestro hijo, arriesgues nuestra salud, la de tus hijos y de los que me rodean, es vergonzoso. Deja de molestar en nuestras vidas. El coronavirus sigue, no eres intocable».

«Lo sabías hace días y no nos avisaste. Hablaste conmigo anoche y no me dijiste nada. Y me entero por otro lado. A esto me refiero», ha añadido Aurah Ruiz, que acusa a Jesé de no avisarla y de enterarse de su positivo por coronavirus a través de terceras personas. Unas acusaciones que no han gustado nada al futbolista, que poco después ha avisado en un comunicado de que tomará acciones legales contra quien le acuse sin pruebas.

«Aprovecho este comunicado para manifestar que jamás bajo mi conocimiento expondría a mis hijos y familiares a un mínimo riesgo de contraer la enfermedad y que es inmoral y antiético las acusaciones sobre mi persona. Aquella persona que utilice mi nombre para dañar mi imagen o que vierta alguna acusación sin pruebas, me veré en la obligación de tomar acciones legales», dice el jugador.