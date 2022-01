Alpine está entregado a Fernando Alonso y ‘El Plan’. La escudería francesa presentó los dos coches con los que disputará las 24 horas de Le Mans con un claro guiño al piloto asturiano recuperando los colores del monoplaza con el que fue campeón en 2005 y 2006 con el azul y el amarillo de la bandera de Asturias predominando y con el patrocinio de la marca de ropa Kimoa, propiedad del piloto.

El conjunto francés, que ya se volcó el año pasado con las 24 horas de Le Mans permitiendo a Fernando Alonso dar una exhibición con un Fórmula 1, vuelve a demostrar que cree con todas sus fuerzas en el proyecto que pueden conseguir en 2022. El objetivo, ambicioso como pocos, es devolver al español a lo más alto del podio.

El coche presentado demuestra que su piloto y jugador franquicia es un Fernando Alonso que a sus 40 años se ha mostrado pletórico en su regreso a la Fórmula 1. El equipo Alpine no ha parado de corresponder al gran rendimiento del español poniendo ‘El Plan’ en sus alerones o incluso jugando en internet con los fans con fotografías de Fernando Alonso. Todo sea posible para que la ilusión no decaiga en la hinchada.

Lo cierto es que la cosa no pinta nada mal para un equipo que tendrá un extra de 35 caballos de potencia que la temporada pasada no disponían y además contarán con la ventaja y experiencia de Fernando Alonso pilotando unas rueda de 18 pulgadas, las mismas con las que ganó el Mundial de Resistencia.

