La ucraniana Kostyuk y la rusa Andreeva no se saludan tras jugar la final del Mutua Madrid Open

La final del Mutua Madrid Open vivió un tenso momento político entre la ucraniana Marta Kostyuk y la rusa Mirra Andreeva. Ambas tenistas se encontraron en el partido que decidía el título en la capital española y, como se esperaba desde un primer momento, ninguna de las dos tenistas hizo el saludo deportivo ni antes de empezar ni después de que la ucraniana se coronase con el trofeo.

Desde hace años se ha convertido en una costumbre que el deporte se haya visto salpicado por la guerra entre Rusia y Ucrania. Es por ello que Kostyuk ya venía confesando desde hace tiempo el sufrimiento que ha estado viviendo su país, tanto por cómo está su familia como sus habitantes. Un discurso que dejó mudo al mundo hace unos meses después de perder la final en Brisbane ante la bielorrusa Aryna Sabalenka.

«Juego cada día con dolor en mi corazón. Miles de personas no tienen ni agua ni luz; en la calle hay -20 grados. Duele mucho vivir así cada día. Mi hermana duerme con tres mantas encima porque hace mucho frío. Me emociona y me alegra mucho haber visto las banderas ucranianas durante todo el torneo», confesó. Fue entonces cuando también confesó que no daba la mano a rivales de Rusia con una única excepción: «Solo se la doy a Daria Kasatkina. Cambió la nacionalidad y afirmó públicamente que no apoyaba la guerra. Para mí eso no cambia nada», dijo Kostyul cuando venció a Anastasia Potapova, rusa que se nacionalizó más tarde con Austria.

Es por ello que, siguiendo sus palabras, Kostyuk celebró la victoria tirándose al suelo y sorprendiendo a la grada del Mutua Madrid Open con un salto mortal hacia atrás. Todo ello emocionada mientras la rusa Andreeda lloraba desconsolada en el banquillo. Ni se cruzaron miradas ni ninguna tuvo intenciones de saludarse. Tan solo hubo una referencia de la rusa felicitando a la ucraniana: «Enhorabuena a Marta y su equipo por esta semana. Os fue muy bien esta semana, dos títulos seguidos, así que enhorabuena», admitió Andreeva. Más tarde, Kostyuk terminó su discurso de agradecimiento diciendo ‘Slava Ukraini’, lema que utiliza Ucrania como grito contra la guerra.