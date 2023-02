TVE se carga a Juan Carlos Rivero para los partidos de la selección

Tras 17 años al frente de las narraciones en Televisión Española, Juan Carlos Rivero dejará de narrar los partidos del combinado nacional. Se despide así uno de los narradores más míticos de la televisión pública, que desde 2006 y de manera ininterrumpida venía contándonos cada andanza de la absoluta de España en La 1 de TVE.

El Mundial de Qatar 2022 fue la última narración de Juan Carlos Rivero de la Selección Española. El presentador y narrador estuvo al frente de cada partido de España durante esta última cita mundialista, formando un equipo muy plural en el que contó con grandes ex jugadores y varios campeones del mundo. De Iker Casillas a Santi Cazorla pasando por Andrés Iniesta. Carlos Marchena y todo un habitual ya como el Chapi Ferrer también compartieron con él los que serían sus últimos compases con la absoluta desde su cabina.

Así, Rivero no será el narrador que esté para narrar el nuevo camino de la Selección Española con Luis de la Fuente en cabeza. Tras el adiós de Luis Enrique tras el Mundial, el que fuera seleccionador de la Sub-21 ha tomado el control de la absoluta y todavía no se ha estrenado en partido oficial. Será durante el próximo parón de selecciones cuando el carismático narrador no estará para contar cada acción de los españoles el próximo mes de marzo, cuando se enfrenten a Noruega en Málaga y a Escocia en Glasgow. Todavía no se conoce qué profesional será el que le reemplaza al frente de las retransmisiones que emita La 1 de RTVE.

Juan Carlos Rivero pone fin así a 17 años de narraciones de España en el ente público, aunque también fue hasta 2015 la voz de la Champions League mientras fue RTVE la que tenía sus derechos, después pasó a las manos de Atresmedia. La final de Berlín entre Juventus y Barcelona, que ganarían los blaugrana, fue su último partido narrador en la máxima competición europea.

El periodista comenzó su andadura en el ente público en 1989, cuando entró a la redacción de deportes. Fue poco después cuando dio el salto a Estudio Estadio, una de las mejores decisiones de su carrera, ya que se trata de uno de los programas más veteranos de la parrilla televisiva, que se emitió en La 1 durante mucho tiempo pero que hace años pasó a Teledeporte. Colaboró también con Estadio 1, en La 1.