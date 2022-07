Tuchel estalla contra el Barça por el caso Azpilicueta: «Estoy un poco molesto»

No le están gustando nada a Thomas Tuchel las formas en las que el Barcelona está abordando las posibles contrataciones de sus futbolistas. Los culés se han hecho con el fichaje de Christensen y ahora buscan cerrar la llegada de César Azpilicueta, además de los rumores sobre la posible incorporación de Marcos Alonso. El técnico del Chelsea se ha pronunciado sobre su capitán y la oferta que ha presentado el conjunto culé, afirmando que en el Camp Nou no valoran lo suficiente a Azpilicueta y dando a entender que, aunque el deseo del jugador sería salir, no lo pondrán nada fácil.

«No estoy seguro de querer dar a Azpi lo que quiere. Esto también va sobre lo que queremos nosotros, lo que quiere el Chelsea», ha señalado el entrenador acerca de la posible salida del defensa. Tuchel considera que valora más al español de lo que lo hace el Barça, dada la oferta a la baja que han hecho para llevárselo: «Sólo hay que hacer la comparación entre lo que nos ha costado traer a Koulibaly, que es internacional y más o menos de la misma edad».

El conjunto londinense desembolsó 40 millones por el que fuera jugador del Nápoles, mientras que la cifra que los culés han ofrecido está muy por debajo de lo que considera el Chelsea que sería un precio razonable para dejar salir a Azpilicueta. Así lo ve también Tuchel, que ha añadido que «es internacional con España, capitán y lo veo al mismo nivel–que Koulibaly–, pero el Barça no».

Por esos motivos, el alemán ha señalado que no sabe «si quiero darle lo que él quiere», que no sería otra cosa que dejar que se vaya al Barça. Tuchel ve a su capitán como «un gran jugador» y su trabajo «no es sólo darle a él lo que quiere, si no buscar lo mejor para el Chelsea».

Malas formas con Christensen

Thomas Tuchel ha señalado que «quizás esté un poco molesto con el Barcelona». No es para menos, puesto que los culés han fichado a Christensen, quieren llevarse también a Marcos Alonso y Azpilicueta y, además, han tratado de torpedear el fichaje de Koundé por los blues.

El técnico se habría referido a la forma de actuar de la directiva azulgrana con el fichaje de Christensen, aprovechando que en ese momento las sanciones impuestas al entonces propietario, Roman Abramovich, bloquearon toda la actividad del club. El Barça, según lo apuntado por Tuchel, cerró en ese momento su llegada, sin dar opción a los ingleses a ofrecerle antes la renovación.