Cambio radical para Tuchel

Thomas Tuchel vivió una auténtica pesadilla en Stamford Bridge. El entrenador alemán no fue capaz de reconocer a su Chelsea sobre el césped de un estadio que ha disfrutado en los últimos tiempos de un equipo intenso, sólido en defensa y con una pegada que le ha llevado a ser campeón de Europa. Sin embargo, en los dos últimos partidos no se ha visto rastro de las señas de identidad del conjunto que llegaba en buena dinámica al tramo final de la temporada pese a la inestabilidad que vive el club por las sanciones impuestas a Abramovich.

«Tenemos que volver a encontrar nuestro nivel, pero no sé donde está desde el parón. Estamos lejos de nuestro nivel en lo táctico y en solidez. Hemos perdido nuestra forma y no somos el mismo equipo. No tengo explicaciones y no creo que haya una razón», reconocía el técnico en sala de prensa tras el partido. Tuchel no entiende nada, hasta el punto de llegar a sentenciar con rotundidad que la eliminatoria no está viva.

Tuchel tiene razones para su desconcierto. Antes del último parón de selecciones su equipo encadenaba 14 encuentros sin perder. Su última derrota databa del 15 de enero ante el Manchester City y desde ahí, el Chelsea no había perdido ningún partido, lo que le había permitido ganar el Mundial de Clubes, plantarse en semifinales de la FA Cup y afianzarse en la tercera posición de la Premier. Únicamente no pudo sonreír en la final de Carabao Cup, en la que cayó a penaltis frente al Liverpool tras empatar en el tiempo reglamentario.

¿Dónde está el Chelsea?

Tras el regreso de la competición, Tuchel ha visto como en cinco días ha encajado siete goles y tiene un pie y medio fuera de la Champions League. El Chelsea fue humillado en la última jornada de la Premier League cayendo en casa por 1-4 ante el Brentdford después de una segunda parte horrorífica, que prosiguió con el partido ante el Real Madrid en el que además de encajar tres goles vieron como tanto Benzema, que falló un claro mano a mano, como Vinicius, que se topó con el larguero, podían haber hecho que la derrota fuese aún más abultada.

El entrenador del Chelsea apenas tiene tiempo para reaccionar. Este sábado deben verse las caras con el Southampton antes de viajar el lunes para Madrid en busca de una remontada que parece muy complicada. Tuchel, que se lamentó del calendario que ha tenido su equipo desde que empezó el año, deberá tomar la decisión de si ir al partido de Premier con los suplentes y dar descanso a los hombres habituales con el riesgo de cosechar una tercera derrota consecutiva que pueda tocar moralmente al equipo o usar el choque como banco de pruebas para lo que pueda buscar en el Santiago Bernabéu.

Ancelotti gana

El partido de Londres dejó a Tuchel como el claro perdedor en el su particular duelo con Carlo Ancelotti. La decisión del italiano de colocar a Valverde como ‘3 en 1’ en la banda derecha hizo que el Real Madrid fuese superior. El alemán se desesperaba en la banda intentando buscar unas soluciones que no encontraba, mientras el entrenador madridista, con su siempre habitual calma, vivía desde la zona técnica una de sus grandes victorias desde su regreso al banquillo blanco.

Las últimas dos victorias ante el Celta de Vigo en Liga y ante el Chelsea en Champions League parecen haber disipado las dudas que podían haber surgido alrededor del futuro del italiano después del 0-4 del Barcelona en el Bernabéu. Salvo hecatombe, el Real Madrid ganará la Liga y Ancelotti se convertirá en el primer entrenador de la historia que gana los cinco grandes campeonatos europeos. A ello hay que sumar si termina superando la eliminatoria contra el Chelsea plantará al equipo en semifinales habiendo eliminado también al PSG. Una participación más que digna sea cual sea el desenlace final de aquí al final de la competición.

A su vez, esto tiene también como consecuencia la caída de la candidatura de Tuchel para el banquillo blanco. En las últimas semanas, su nombre había sonado como posible sustituto de Ancelotti. La situación de incertidumbre en el Chelsea tras la sanción a Roman Abramovich una vez explotó el conflicto entre Rusia y Ucrania hacía que su salida de Londres pudiese parecer una opción factible. Sin embargo, el 1-3 deja esta posibilidad aparcada hasta nuevo aviso. Tuchel no se ganó una oportunidad que sí aprovechó Carletto, que además mostró un compromiso total viajando hasta Stamford Bridge a última hora después de superar el coronavirus.