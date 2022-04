Tuchel, decepcionado y enfadado: «La eliminatoria no está viva»

Thomas Tuchel no estaba contento tras lo sucedido en Stamford Bridge hasta el punto que el entrenador alemán asegura que la eliminatoria «no está viva». El entrenador alemán atendió a los medios de comunicación después de la derrota del Chelsea contra el Real Madrid. El técnico destacó que no encuentra una explicación para lo que le está sucediendo al equipo y se lamentó por haber regalado un gol.

Eliminatoria viva

«No, por el momento no. Tenemos que redescubrir nuestro nivel, pero no sé donde está desde el parón. La primera parte fue una repetición de la segunda nuestra contra el Brentford. No debemos pensar ahora en el Bernabéu, sino en el partido del sábado».

Los cambios

«Quería cambiar las cosas. Pensaba que había posibilidades de hacerles daño, pero estamos lejos de nuestro nivel a nivel táctico y de solidez. Hemos intentado jugar con un nuevo sistema, pero hemos comenzado con un gran error. No tiene que ver solo con un jugador, somos un equipo. Hemos perdido nuestra forma, desde el parón no somos el mismo equipo. No tengo explicaciones. El primer tiempo no fue lo suficientemente bueno».

Explicación

«No lo sé. Hablábamos de los mismo hace cuatro o cinco días. No hemos cambiado nada. No creo que haya una razón más profunda».

Ocasión de Lukaku

«Era muy importante. Ya no hay goles fuera de casa y ese gol cambiaba mucho. Teníamos la posibilidad de empatar, pero las decisiones individuales no estaban en nuestro nivel. Creo que hemos tenido 15 disparos en la segunda parte y los goles son importantes. Les hemos regalado uno y no podemos permitir ese tipo de cosas».

Calendario

«Estaba un poco asombrado cuando he visto los partidos que hemos jugado en 2022, más que cualquier otro equipo en Europa y además los demás tienen 5 cambios. El calendario no es nuestro amigo esta temporada. Podemos jugar mejor. Ha habido momentos en los que podíamos haberle hecho más daño al Real Madrid.

Problemas del club

«No es excusa, antes estábamos jugando bien».