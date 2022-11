Triples con kipá: el primer judío ortodoxo que sueña con llegar a la NBA

Ryan Turell tiene un sueño: convertirse en el primer judío ultraortodoxo que juega en la NBA, la mejor liga de baloncesto del mundo. De momento, esta semana ha dado un paso más hacia ese objetivo tras debutar en el último escalón previo, la liga de desarrollo G-League donde compiten los equipos filiales de las grandes franquicias. Lo ha hecho vistiendo la camiseta de Motor City Cruise, afiliado de Detroit Pistons, con los que podría debutar cualquier día si es requerido.

“Tengo una plataforma en este momento para ayudar a inspirar a los jóvenes judíos y a las personas de todo el mundo que, debido a sus creencias o religión, sienten que es imposible lograr sus metas o sueños”, asegura Turell, consciente de que no es un jugador más de los muchos que aspiran a competir en la NBA.

Como judío ultraortodoxo, siempre lleva sobre puesta la kipá, esa pequeña gorra con la que los varones de esta religión tapan su coronilla. De esta guisa saltó a la cancha esta semana en su primer partido con la camiseta de Motor City Cruise, donde recibió una fuerte ovación en el Wayne State Fieldhouse antes del duelo contra Windy City Bulls.

RYAN TURELL MAKES HIS G LEAGUE DEBUT WITH THE @MotorCityCruise! 🔥

The @YUNews legend is looking to become the first Orthodox Jew in NBA history. pic.twitter.com/N7tGKJ5VoA

— NBA G League (@nbagleague) November 8, 2022