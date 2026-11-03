‘Tren’ Valencia y la verdad detrás del «al negro le corto el cuello» de Gil: «Es mentira, nunca dijo eso; me regaló un Jaguar»

A la ribera del Manzanares llegó, a mediados de los noventa, Adolfo ‘Tren’ Valencia. Un delantero de zancada veloz, gran potencia física y, lo más importante para un atacante, gol. Venía de ser el máximo goleador (11) del Bayern durante la temporada 1993-1994, por delante de Mattahus (8). Palabras mayores. Este martes (21:00 horas) ambos equipos se enfrentan en el Metropolitano.

«El Bayern no quería que me fuera. Mi entrenador aquel año, Franz Beckenbauer, me quería mucho y yo era el jugador que más cobraba. Me trataron muy bien. Sin embargo, me marché porque tuve un representante que no fue serio y me coló una mentira. Se suponía que tenía mi contrato fuera de impuestos, pero me cobraron 300.000 dólares que no me dijeron en la negociación», cuenta Valencia a este periódico.

Hizo las maletas y de Málaga se fue a Malagón, al Atlético de Jesús Gil. El día de su presentación fue como el de un matrimonio abocado a la ruptura. Todo felicidad y sonrisas. Hasta que llegó la primavera, que la sangre altera. Y la de Gil, que tampoco necesitaba demasiado detonante, estalló. En abril de 1995, el Atlético no pasó del empate ante un Logroñés ya descendido a Segunda División y el presidente rojiblanco decidió bajar al vestuario tras el encuentro.

«Vete de aquí, que no te quiero ni ver», le dijo a Tren Valencia, a quien luego remató ante los medios de comunicación. «Cuando hablo con fracasados, no quiero contagiarme. A ver si le matan, más que le he dicho, no le puedo decir. Lleva todos los partidos haciendo el ridículo. Se cae por una señorita y simula que se lesiona», dijo. Se ha hablado desde entonces, tanto que su validación ha sido incuestionable, de que Gil dijo «al negro le corto el cuello».

Valencia, 31 años después del episodio, ofrece su versión durante su conversación con OKDIARIO en la que no muestra nada de rencor al que fuera mandamás del Atlético. «Siempre le tuve un gran respeto y una gran admiración. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me brindó, pero lo de cortarme el cuello es pura mentira, nunca dijo eso. Él era un hombre alegre y buena persona. De hecho, él me regaló un Jaguar después de marcar un doblete al Barcelona en Copa del Rey. ¿Qué cabeza va a cortar?», dice entre risas.

P. ¿Cómo recuerda su paso por el Atlético de Madrid hace ya casi tres décadas?

R. Soy una persona muy agradecida con la vida y no tengo ninguna queja del Atlético. Cuando estuve allí, Miguel Ángel Gil siempre estaba presente, escuchando a su padre y haciendo todo por él. A Jesús Gil le tuve un gran respeto y admiración. Cuando dicen que Gil me iba a «cortar la cabeza», es mentira. Me trató muy bien. Yo era de los futbolistas que más cobraba y ganaba en la plantilla. Recuerdo que, tras marcarle dos goles al Barcelona en la Copa del Rey, me regaló un Jaguar deportivo blanco. A él le gustaba ganar, aunque en el fútbol a veces se pierde y eso le costaba asimilarlo. Solo tengo agradecimiento y admiración hacia esa institución, porque me dieron la oportunidad de mostrarme en España y aprender.

P. Ahora que menciona a Jesús Gil. Se habló mucho en su momento de aquella supuesta frase suya: ‘al negro le corto el cuello’. ¿Cómo ocurrió ese episodio?

R. Eso nunca existió. Siempre le tuve un gran respeto y una gran admiración. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me brindó, pero lo de cortarme el cuello es pura mentira, nunca dijo eso. Él era un hombre alegre y buena persona. Nunca dijo eso. Ni a mí ni a nadie. Fue un invento mediático. De Jesús Gil no tengo quejas; lo que dijeron los medios fue una película que se inventaron. Cada quien tiene su forma de pensar y la gente se equivoca, pero a mí el club me dio cariño y yo siempre busqué rendir al máximo.

P. Pero sí existieron las declaraciones de Jesús Gil a la prensa asegurando «a ver si le matan de verdad» en referencia a usted.

R. Él no mataba a nadie, era una persona temperamental, pero con buen fondo. Vivía el día a día de manera alegre. Siempre fue buena persona. A veces regañaba a su hijo Miguel Ángel delante de nosotros, pero Miguel Ángel, que era un hombre preparado, nos transmitía calma. «Mi papá dice cosas cuando se enoja», nos decía. Al final, Jesús Gil le dejó el club a su hijo porque confiaba plenamente en él.

P. ¿Por qué estuvo solo una temporada?

R. Fue una decisión consensuada. Firmé por tres temporadas, jugué una y salí por un tema estrictamente económico. Jamás me despidieron. El Atlético tenía un acuerdo con el Compostela y querían cederme allí un año para luego regresar, pero yo decidí no aceptar esa opción y salir. En Europa nunca me echaron de ningún club. Era un profesional disciplinado. No salía de fiesta, no tomaba, descansaba y me cuidaba. En el Bayern ocurrió algo similar. Era el que más ganaba de la plantilla, pero surgió un conflicto con los intermediarios y directivos por unos cobros de 300.000 dólares que no correspondían a lo pactado y yo no tolero los engaños.