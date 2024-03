A Topuria le sale rival para la pelea del Bernabéu: «Voy a por él»

Sean O’Malley ha lanzado un aviso a Ilia Topuria tras tumbar al ecuatoriano Marlon ‘Chito’ Vera para retener su cinturón del peso gallo de la UFC. El estadounidense se tomó la revancha ya que Chito Vera ha sido el único que le ha ganado en toda su carrera, y se llevó la victoria por decisión unánime. Tras retener el cinturón de campeón, O’Malley pidió a Dan White, el jefe de la UFC, que le lleve a España para pelear contra con el campeón de peso pluma.

«Dana White, dame un jet que me lleve a a España, que voy a por Ilia Topuria. Y si él no quiere… que le jodan, quiero a Ilia. ¡Dadme a Ilia!», dijo O’Malley tras su gran victoria ante el ecuatoriano. Al ser preguntado por qué le excita tanto esa pelea, el norteamericano respondió: «Él es el tipo que más miedo da. Subir una categoría de peso me emociona, pero honestamente estoy aquí para lo que sea. Si queréis que noquee a Merab lo haré, pero la gente quiere la pelea con Topuria».

El tema se está calentando mucho entre estos dos luchadores. Todo comenzó con un cruce de declaraciones entre ambos hace unos meses, cuando Topuria dijo antes de su pelea contra Volkanovski lo siguiente: «Lucharé con Volk, luego Conor y vendrás como un fanboy (aficionado)». Poco después de vencer al australiano, Ilia lanzó un mensaje en su perfil de la red social X (antes Twitter): «Yo contra ‘Suga’, ¿quién quiere verlo?», comentó el campeón del mundo de peso pluma.

El mensaje de Ilia Topuria en redes sociales donde planteaba a sus seguidores la posibilidad de un combate contra Sean O’Malley avivó aún más la posibilidad de esta pelea. El hispanogeorgiano está como loco por pelear en el Santiago Bernabéu, tal y como anunció tras batir a Volkanovski, y busca rival para esa pelea. El primer objetivo es McGregor, pero también está la posibilidad de luchar contra ‘Suga’ para convertirse en doble campeón del mundo. El estadounidense también quiere ser doble campeón, aunque tampoco cerró la puerta a pelear contra Merab Dvalishvili.

Así es Sean O’Malley

Sean O’Malley es el actual campeón de peso gallo la UFC tras su espectacular victoria en UFC 292 ante Aljamain Sterling y el reciente triunfo contra ‘Chito’ Vera en el que ha retenido su cinturón de campeón. Noqueó al luchador neoyorkino en el segundo asalto con un croché de derecha potentísimo, recordando mucho al KO que McGregor le hizo a José Aldo en la famosa pelea de los 13 segundos, mientras que al ecuatoriano, que fue quien le endosó la que hasta ahora sigue siendo la única derrota de su carrera, le venció por decisión unánime de los jueces.

‘Suga’, como se le conoce en la UFC, es un peleador extravagante al que le gusta ser el centro de atención sobre el octógono y también fuera de él, pues suele aparecer con rizos o trenzas teñidos de colores, además de tener el cuerpo lleno de tatuajes. El estadounidense cuenta con un récord de 17-1-0 y solo ha perdido un combate como profesional. Tuvo también una pelea que terminó sin resultado ante Munhoz, el luchador brasileño sufrió un piquete en el ojo y no pudo continuar, por lo que los jueces la dieron nula. Ha finalizado a 12 de sus oponentes por KO y destaca también por su velocidad de movimiento y su capacidad de pelear en larga distancia. Además, tiene mucho carisma y sus peleas generan una gran expectación, al igual que ocurre con Ilia Topuria.