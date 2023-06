Toni Elías anuncia su retirada por sorpresa

Toni Elías anunció este domingo su retirada del motociclismo a los 40 años, y esta vez de manera definitiva. La noticia ha pillado a todos a contrapié, incluso a su propio equipo con el que había hablado del tema pero no se esperaban que la comunicara a estas alturas. «Es bonito acabar así. Hoy fue mi última carrera», comunicó el campeón del mundo de Moto2 en 2010.

El piloto catalán soltó el bombazo tras terminar quinto en la tercera carrera de MotoAmerica, campeonato promovido por AMA Superbike y en el que compite desde 2016. De hecho, Elías llegó a ser campeón del certamen americano en 2017. El español competía bajo el amparo del Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki y se retira tras conseguir el mejor resultado de su carrera en el campeonato nacional de Superbikes de Estados Unidos.

Al acabar la tercera prueba del certamen en Road America, Toni Elías comunicó que esta había sido su última carrera de motos: «Sí, fue la última. Tienes pensamientos, pero el momento ha llegado. Doy las gracias al equipo y a todos los que me han apoyado. Estaba sufriendo, no he estado cómodo en ningún momento. Es momento de parar».

«Hoy fue mi último baile, mi última carrera. Quiero darle las gracias a Chris y John Ulrich, al equipo Hammer y a todos los que me apoyaron y ayudaron durante esta etapa. El regreso no fue como esperaba. Muchas gracias, he disfrutado en la última carrera», añadió. Elías había cosechado buenos resultados desde su debut en esta cita: tercero en 2016, campeón en 2017, segundo en 2018 y 2019 y cuarto en 2020.

Campeón de Moto2

El piloto catalán pone fin a una extensa trayectoria en el mundo del motociclismo donde ha competido en 125cc (ahora Moto3), 250cc y Moto2 y MotoGP antes de pasar por el Mundial de Superbikes y luego el MotoAmerica.

Elías se proclamó campeón del mundo en 2010 en el primer año de vida de Moto2 batiendo a Julián Simón y Andrea Iannone. Siete años después, en 2017 ganó el MotoAmerica. Aunque en las últimas campañas apenas había corrido, el español quiso regresar y demostró que seguía siendo competitivo. Pero su etapa de competición como piloto ha llegado a su fin y a partir de ahora se centrará en su familia y su escuela de pilotos.