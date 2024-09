Todos viajan a la Vuelta menos el responsable de los fallos técnicos

Las averías de los equipos de RTVE se mantuvieron ayer en la etapa de los Lagos de La Vuelta 2024 con continuos negros en pantalla debido a problemas de los medios que se utilizan para las retransmisiones en directo a más de cien países de todo el mundo.

El domingo en la etapa del Cuitu Negro, la emisión se cortó poco después de la llegada del aragonés Pablo Castrillo y apenas se ofrecieron imágenes posteriores debido a un problema técnico. De hecho, los aficionados que seguían la etapa por Internet vieron cómo se iba a negro cuando faltaba más de un kilómetro.

Los técnicos, que vienen haciendo un gran esfuerzo desde que se inició la prueba, lograron mantener la emisión de las cámaras de las motos con gran esfuerzo, pero la señal de Internet se fue a negro, lo que está considerado como otro error achacable a «la desastrosa gestión de Manuel Moliner», según dijo una persona del equipo de televisión. «Se ha mostrado favorable a una nueva política económica, lo que está teniendo consecuencias muy graves en la emisión por los constantes fallos».

Un alto directivo de RTVE acudió el domingo a Asturias y mantuvo un encuentro con responsables de la carrera que quieren que no se produzcan, como hasta ahora, problemas que resten brillantez al gran espectáculo que los ciclistas están ofreciendo en los últimos días.

Mientras, ya han llegado a España responsables de ASO, la compañía propietaria de La Vuelta, para negociar el nuevo contrato de RTVE con los directivos de la empresa pública española. En estas conversaciones está previsto el análisis de los constantes fallos en la emisión de las etapas de la carrera española.

«Aquí vienen todos menos Molinero, que sigue en su despacho en Madrid mientras esto es un caos de averías y negros que logramos superar gracias al esfuerzo personal y profesional», declaró un técnico en Asturias. «Hay voces muy críticas y no nos explicamos que Molinero no haya sido cesado. En una empresa privada, Molinero no habría pasado de la segunda etapa», dijo este mismo trabajador.