Los terroristas de Hamás asesinan al ex futbolista Lior Asulin mientras celebraba su 43 cumpleaños

El mundo del fútbol está de luto tras la muerte del ex jugador israelí Lior Asulin como consecuencia de un fuerte ataque del grupo terrorista Hamás, mientras celebraba su 43 cumpleaños. Asulin se encontraba en un centro turístico al sur de Israel festejando su cumpleaños el pasado viernes cuando un grupo de 50 terroristas aterrizaron en el lugar de la fiesta, donde habrían asesinado a una gran cantidad de civiles.

En un primer momento se dijo que el ex futbolista estaba desaparecido, pero poco después los medios extranjeros comunicaron que había sido asesinado a manos del grupo terrorista durante la guerra entre Palestina e Israel. Esta tragedia ha conmocionado al mundo del fútbol, y han sido muchos los que han querido mandarle un mensaje de apoyo a sus familiares, amigos y compañeros que han compartido cancha con él.

Lior Asulin, que jugaba como delantero, llegó a anotar 88 goles en 284 partidos disputados en la máxima categoría del fútbol israelí. Durante su carrera, el ex atacante militó entre otros equipos en el Hapoel Tel Aviv, entre 2007 y 2008. El club israelí ha expresado su «gran tristeza» por la muerte de su ex jugador: «Después de muchas horas en las que fue declarado desaparecido, ahora se sabe que el ex jugador del club, Lior Assolin, fue asesinado por terroristas en una fiesta en Ra’im».

«El Hapoel Tel Aviv Football Club inclina la cabeza y pide enviar refuerzos a los miembros de la familia de Lior en su difícil momento», añade el comunicado. Otro de los mensajes destacados fue el de Bnei Sakhim, uno de los entrenadores que tuvo a Lior a sus órdenes durante su paso por un club israelí: «Era un tipo con un corazón de oro, siempre intentaba ayudar a las personas. Escuché que estaba desaparecido y pensé en la vida tan hermosa que podía haber tenido. Muy triste».

עצב גדול. לאחר שעות רבות בהן הוגדר כנעדר, כעת נודע כי שחקן העבר של המועדון, ליאור אסולין, נרצח ע״י מחבלים במסיבה ברעים. מועדון הכדורגל הפועל תל אביב מרכין ראשו ומבקש לשלוח חיזוקים לבני משפחתו של ליאור בשעתם הקשה. מחזקים את כוחות הביטחון. שימרו על עצמכם ועל בני משפחותיכם 🙏🏻 — Hapoel Tel Aviv FC (@HapoelTelAvivFC) October 8, 2023

Lior Asulin y su carrera

El ex delantero comenzó su carrera en el Maccabi Herzliya en 1997, poco después se marchó al Maccabi Petah Tikva, Bnei Shahnin, Beitar Jerusalem y Bnei Yehuda. En 2007 se fue al Hapoel Tel Aviv donde estuvo una temporada. Posteriormente, Lior Asulin se marchó al Apollon Limassol de Chipre en 2008.

Más tarde, el ex atacante volvió a su país para jugar en el Maccabi Petah Tikva, Hapoel Beer Shevi entre 2009 y 2011 y Hapoel Ramat Gan, Hapoel Rishon Lezion, Hapoel Petah Tikva, Hapoel Ashkelon, Hapoel Marmorek, Nof HaGilil y MK Holon. Unos años más tarde, en 2017, se fue al Hapoel Lod, después al Hod Hasharon y al Hapoel Kfar Bara antes de colgar las botas y pasarse a los banquillos para ser entrenador.

Condenando por tráfico de drogas

En abril de 2018, Lior Asulin fue arrestado como sospechoso de tráfico de drogas. Al ex futbolista le acusaron de vender cannabis a través de Telegram, unos delitos por los que fue declarado culpable en enero de 2021 y condenado a 19 meses de prisión después de admitir 30 casos de tráfico de drogas. Su apelación fue rechazada en noviembre de 2021 y empezó a cumplir su condena un mes después. En agosto de 2022 fue puesto en libertad tras ocho meses por buena conducta.