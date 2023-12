Ter Stegen no se entrena con el grupo y apunta a baja contra el Atlético

Ter Stegen no ha salido a entrenar con el resto de sus compañeros en el último entrenamiento previo al choque ante el Atlético de Madrid y apunta a baja contra el conjunto colchonero. El portero alemán parece no llegar a tiempo para la que es la segunda ‘final’ del equipo esta semana, por lo que Iñaki Peña jugará su tercer partido ante la ausencia del segundo capitán del conjunto azulgrana. Una sensible baja para Xavi Hernández, que no podrá contar con uno de sus jugadores de mayor confianza.

Ter Stegen había hecho todo lo posible para llegar a este importante partido ante el Atlético de Madrid, pero sus dolores en la espalda siguen sin cesar y el Barcelona no quiere correr ningún riesgo con él. Una importante baja de cara a este trascendental partido ante el equipo colchonero. Ambos equipos vienen de ganar y con una dinámica algo dispar. Los del Cholo Simeone han encontrado la estabilidad en juego y resultados, mientras que el conjunto azulgrana se juega su segunda ‘final’ de la semana.

El portero alemán será la única baja junto a Gavi, que estará fuera de los terrenos de juego entre siete y ocho meses. Al futbolista de Los Palacios no se le espera hasta la próxima temporada y fue el pasado martes cuando fue intervenido quirúrgicamente de la rotura del ligamento cruzado de su pierna derecha en el Hospital de Barcelona.

Se espera que Ter Stegen ya pueda estar disponible, por lo menos, en la tercera ‘final’ en dos semanas para el Barcelona. El próximo domingo se celebrará el derbi catalán ante un Girona que es la gran sorpresa y sensación del campeonato. Un partido en Montjuic donde el equipo también se jugará sus aspiraciones definitivas por la Liga.

El resto de futbolistas están sanos, están bien y están disponibles para Xavi Hernández para el partido de este domingo ante el Atlético de Madrid. Joao Cancelo sufrió unas molestias en los isquiotibiales en el partido ante el Oporto del pasado martes en la Champions League, pero ha recuperado bien durante la semana y será titular.

🏃🏻‍♂️ Entreno del Barça previo al partido de mañana contra el Atlético de Madrid 🏥 Ter Stegen no se entrena con el grupo ❌ pic.twitter.com/F00K39pnK0 — Jijantes FC (@JijantesFC) December 2, 2023

Lesionado con Alemania

Ter Stegen cayó lesionado durante el parón de selecciones, donde tuvo que retirarse antes de tiempo y sin disputar ni un solo minuto con su país. El segundo capitán del Barça sintió unas molestias en la espalda, lo que le ha obligado a parar y perderse, por el momento, dos partidos de su equipo. El empate del pasado fin de semana ante el Rayo Vallecano y la victoria ante el Oporto en la Champions League.

Ahora, parece que volverá a ver los toros desde la barrera en el que es uno de los partidos más importantes del equipo en lo que va de temporada. El Barcelona y Xavi se juegan sus aspiraciones en Liga ante uno de los equipos más en forma de España y de Europa.