El ex tenista estadounidense Joe McEnroe sacó los colores a Nadal y su pareja, Xisca, con otra afirmación comprometida

Rafa Nadal se clasificó este jueves para la final del Open de Australia tras vencer de manera contundente a Tsitsipas. Más allá de la fabulosa noticia que significa ver al español en una nueva final de Grand Slam, el protagonista del post partido volvió a ser Joe McEnroe con sus preguntas ardientes. El físico del balear está causando furor en Melbourne y el ex tenista hizo una afirmación que sonrojó bastante al número 2 del mundo.

“Al final del segundo set he tenido que ir un momento al cuarto de baño. Cuando estaba terminando, y ya me iba, he visto a Rafa Nadal desnudo“, comentó McEnroe al término del choque entre el de Manacor y el griego, a lo que Rafa respondió: “¿Y qué te ha parecido?”. La declaración del estadounidense desató las risas de la grada, entre los que se encontraba la pareja de Nadal, Xisca Perelló a la que se pudo ver algo colorada.

McEnroe no se cortó ni un pelo y respondió con humor a la pregunta del manacorense: “He pensado que se parece mucho a mi cuerpo”. Acto seguido lo desmintió y alabó el físico de un Rafa Nadal que es la envidia del circuito: “Absolutamente mentira. Me he dicho a mí mismo que ojalá tuviera un cuerpo así“. Lo cierto es que el estadounidense no es el único que ha elogiado el cuerpo del campeón de 17 grandes.

El pasado sábado Alexander Zverev se rindió al balear y dijo que Cuando Rafa se pone la camiseta sin mangas, intimida. Si yo me la pusiera, el rival podría echarse a reír”. Desde entonces el propio McEnroe ha insistido hasta conseguir ver su cuerpo, ya que tras su triunfo en cuartos frente a Tiafoe le pidió que se desnudase y sacase músculo.