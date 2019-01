Djokovic vence a Medvedev y jugará contra Nishikori

Novak Djokovic selló el pase para los cuartos de final del Open de Australia, en Melbourne, en una jornada en la que cayó Pablo Carreño, que se fue de la pista en cólera por una polémica decisión del juez

Djokovic tuvo que batallar durante tres horas y cuarto para derrotar al ruso Daniil Medvedev; 6-4, 6-7 (5/7), 6-2 y 6-3. En un primer momento tuvo el control del partido, hasta tener un set y un break de ventaja (4-1).

Pero el joven ruso de 22 años fue capaz de remontar la segunda manga y tener tres bolas de 3-1 con el servicio del serbio en la tercera. Aquí se acabó su rebelión. Djokovic salvó la situación con cinco juegos consecutivos y su rival acusó el cansancio en la tercera y en la cuarta manga.

“Nunca me he sentido tan fresco en mi vida. Fue una batalla física, él no cometía errores, defendió bien, fue difícil desbordarlo”, explicó el ganador de seis trofeos en Melbourne, reconociendo que salvar la bola de rotura en la tercera manga fue “crucial”.

Djokovic, que ya dejó escapar un set en la ronda precedente ante el canadiense Denis Shapovalov, jugará ahora con el japonés Kei Nishikori, superviviente de una batalla de cinco horas ante Carreño.