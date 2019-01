Andy Murray ha anunciado su intención de retirarse esta temporada. En la rueda de prensa previa al Abierto de Australia ha confesado que ése podría ser su último torneo, aunque le gustaría llegar a Wimbledon. Los fuertes dolores en su cadera - por la que fue intervenido en enero de 2018- le han obligado a tomar la decisión de retirarse. El que fuera número uno del mundo debutará en primera ronda de Melbourne ante el español Roberto Bautista.

El tenista británico, Andy Murray, ha anunciado en la rueda de prensa previa al Abierto de Australia su intención de retirarse esta temporada de la competición. Lo ha hecho entre lágrimas, explicando el calvario que ha sufrido por su lesión de cadera, que le obligó a pasar por el quirófano en enero del año pasado. Melbourne podría ser el último torneo que disputara el ex número uno.

“Donde me gustaría poner fin a la competición es en Wimbledon, pero no estoy seguro de que vaya a poder hacerlo. Creo que hay posibilidades de que el Abierto de Australia sea mi último torneo”, ha dicho Murray este viernes en la rueda de prensa previa a Melbourne en la que disputará la primera ronda ante el español Roberto Baustista.

El tenista británico siente que no puede más. El dolor le impide disfrutar de la competición. Murray lleva mucho tiempo sufriendo en su cadera y en enero de 2018 optó por pasar por el quirófano. “No me siento bien. He estado luchando durante mucho tiempo. He sufrido mucho dolor durante unos 20 meses. He hecho todo lo posible para intentar que mi cadera se recuperase. Estoy en una posición mejor que hace seis meses, pero todavía siento mucho dolor. Ha sido duro”, reconocía Murray, que no pudo evitar las lágrimas al hablar de su retirada.

"Puedo jugar con limitaciones. Pero aún con ello y el dolor no me dejan disfrutar de competir y entrenar"



Murray empezó a plantearse la posibilidad de dejar el circuito hace unas semanas. “En diciembre hablé con mi equipo y les dije que no podía seguir haciendo esto. Necesitaba tener un punto final porque estaba jugando sin tener idea de cuándo iba a parar el dolor. Tenía ganas de tomar esa decisión”, dijo el tenista de 31 años.

Con 45 títulos a sus espaldas, incluyendo tres torneos del Grand Slam y 14 coronas ATP Masters 1000, además del honor de ser el primer británico campeón en Wimbledon desde 1977, Andy Murray piensa ya en sus últimos como tenista profesional. “Puedo jugar con límites. Pero los límites y el dolor al mismo tiempo no me permiten disfrutar de la competición ni de los entrenamientos”, concluyó.