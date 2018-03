Zasca de Ferrero a Zverev: “Más disciplina le vendría bien”

Juan Carlos Ferrero contestó a Alexander Zverev tras las críticas recibidas por el jugador alemán, que le acusó de haber sido muy “irrespetuoso” en el periodo en el que el ex número uno español fue su entrenador.

Zverev y Ferrero rompieron su vínculo recientemente después de que la relación se volviera muy tensa en el Abierto de Australia de enero. “En una de las discusiones finales involucró a todo el equipo y hubo un momento en el que (Ferrero) fue muy irrespetuoso con todos y tuve que terminar esa relación”, dijo el número cinco del mundo en Acapulco.

“Ferrero es de otra escuela. Creció en España, donde el entrenador es como un dios. Cuando el entrenador dice ‘silencio’, entonces debes quedarte las siguientes dos horas callado. Con mi personalidad eso es algo difícil“, añadió el alemán.

El ex número uno y campeón de Roland Garros en 2003, Ferrero respondió a Zverev en un comunicado y acusó al joven alemán de 20 años de no tomarse en serio la disciplina de los entrenamientos. “Esto es justo lo que yo le pedía: Respeto hacia su equipo. Entre otras cosas le pedía que fuera un poco más puntual, que no estaba bien que día tras día llegaran 20 o 30 minutos tarde a los entrenamientos. Y que un poco más de disciplina le vendría muy bien para mejorar tenísticamente”, indicó Ferrero.

“Los primeros meses fue más disciplinado y respetuoso, pero cuando cogió mas confianza, ya no respetaba las pautas que yo marcaba como al principio. Yo me quedo con la experiencia de haberle ayudado a ganar sus dos primeros Masters 1000. Uno asesorándole telefónicamente, Roma, y otro en pista, Canadá, ademas del torneo de Washington. Para mí fue una gran alegría“, agregó.

“Yo le agradezco que hasta hace poco haya manifestado en prensa que soy un gran trabajador. Es lo que a mí me enseñaron: trabajo, disciplina, humildad y respeto por los demás”, añadió Ferrero, que comenzó a trabajar como entrenador de Zverev a mediados de 2017 y ayudó al prometedor jugador de 20 años a escalar hasta el tercer lugar del ranking el año pasado.