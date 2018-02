Nadal Vs Federer: así está la eterna batalla por el número uno

Objetivo cumplido. Federer quería hacer historia, una vez más, y lo ha conseguido. Tras remontar en el partido de cuartos de final de Rotterdam al holandés Robin Haase (4-6, 6-1, 6-1), el suizo obtuvo la renta de puntos suficiente para adelantar a Rafa Nadal en el ranking de la ATP y convertirse en virtual número uno. El lunes será oficial y marcará un nuevo hito: es el número uno más veterano, superando la marca de Andre Agassi (33 años).

Sin embargo, su condición de número uno puede que no dure mucho tiempo. Es tan pequeña la diferencia de puntos entre el suizo y el español que podría darse el caso de que Nadal volviera a ser primero en el ranking en las próximas semanas.

¿Qué tendría que pasar? Lo cierto es que el que tiene la sartén – mejor dicho la raqueta- cogida por el mango es Federer. Las opciones de Nadal de recuperar el máximo escalón pasan por que el suizo se quede sin el título en Rotterdam y renuncie a jugar en Dubai- donde defiende 45 puntos-. Además, Nadal estaría obligado a ganar en Acapulco para recuperar su condición de número uno.

El pulso aumenta en Indian Wells y Miami

Se antoja complicado que el español vuelva a ocupar el trono mundial en su vuelta al circuito en México, una vez recuperado de la lesión que le obligó a retirarse en Australia. Sin embargo, las opciones aumentan a partir de marzo.

Y es que en la gira americana con Indian Wells y Miami como principales torneos, Federer defiende 2000 puntos mientras que Nadal sólo 690, una buena ocasión para retomar el pulso por el número uno, especialmente en el torneo californiano donde cayó el año pasado en octavos.

Pero no será la batalla definitiva pues las cosas podrían volver a cambiar en cuanto comience la gira de arcilla. El rey de la tierra defenderá la friolera de 4680 puntos por ganar en Montecarlo, Godó, Madrid y Roland Garros y los cuartos de final alcanzados en Roma. Federer no disputó ningún torneo de tierra el año pasado pero el 2018 está siendo un año increíble para el de Basilea y no sería raro que se diera un último paseo por la arcilla. Todo lo que haría sería sumar antes de defender otros 2000 puntos en Wimbledon.

Un duelo épico

Pase lo que pase, lo cierto es que es un privilegio disfrutar de esta batalla entre dos grandes genios de la raqueta. Tanto Federer como Nadal han hecho grande este deporte y nos han regalado momentos épicos.

Desde que se citaran el año pasado en la final de Australia, seis años después desde la última cita de esa categoría, el español y el suizo se reencontraron con sus mejores versiones y volvieron a copar los grandes títulos. Federer en Australia y Wimbledon y Nadal en París y Nueva York.

Dos tenistas que se han hecho grandes el uno al otro y que han demostrado que la rivalidad en el terreno de juego no debe ir más allá. Ambos mantienen una gran relación basada en el respeto y la admiración mutua y son un ejemplo para jóvenes y no tan jóvenes.