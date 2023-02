Javier Tebas ha vuelto a hablar sobre el escándalo arbitral del Barcelona en un acto de la Liga. El patrón del fútbol español ha dejado claro que el club culé podría haber sido víctima de un estafador y que son hechos objetivos muy graves. Sobre una posible sanción, también dejó claro que en el ámbito penal podría haber consecuencias deportivas.

Barcelona

«No tenemos manía al Barcelona ni mucho menos. Me gustaría venir más veces a Barcelona. Es una deuda con esta ciudad»

Posible sanción

«En el ámbito penal, puede haber consecuencias deportivas. Pero es un tema muy abierto en el código penal. Nuestra vía no puede continuar, porque está prescrito, pero la investigación sigue en lo penal. Y hay que ver qué considera aún la Fiscalía. Si ven delito, pondrá denuncia y si no, pues no. Vamos a esperar. No especulemos. No creemos incertidumbre».

Meses de investigación

«Creo que la Fiscalía lleva seis meses investigando, con mucha discreción. Y la Agencia Tributaria también mantiene en secreto las inspecciones. Bartomeu, Soler y Grau han ido a declarar recientemente, no hace años. Si esto me lo plantean en el 2019 nosotros abrimos un expediente disciplinario. Pero no lo hacemos porque está prescrito».

Fiscalía

«La Fiscalía no investiga por una manzana lanzada, es la Agencia Tributaria la que comunica unos hechos. No es un tema de conspiración. Otra cosa es el ruido mediático y que unos les pongan más énfasis. Somos mayores para saber quiénes son más objetivos. No hay una conspiración de Madrid, son hechos objetivos que investiga la Fiscalía».

Comité Técnico de Árbitros

«Yo creo a los árbitros, si dicen que no intervenía. Los ingenuos de la directiva del Barça cayeron en la trampa. Esto está haciendo mucho daño al fútbol. Los árbitros los designa un Comité, no el CTA. Los árbitros nunca tuvieron presión, según me han dicho. He hablado con los que estuvieron en ese momento».

¿Víctima de un estafador?

«El Barça podría ser víctima de un estafador. He visto de todo. He visto amaños, intentos de amaños, gente que cobraba de dos clubs… Todos somos mayorcitos. En el ámbito penal debe aclararse. Y si llega a la justicia, allí estaremos. Si el Barcelona ha estado implicado, que pague las consecuencias. También las personas jurídicas. Negreira por estafador, o ambos. No me extrañaría tampoco, tal y como lo veo».

Indicios

«Todo indica que hay indicios, no que haya prueba o delito. Indicios que deberían investigarse. No queremos entorpecer la investigación, que terminará en unos meses. LaLiga no puede estar pasiva ante los hechos que están pasando. Hay indicios. Son hechos extraños y no habituales. El importe, los conceptos… Esto se tiene que aclarar».

Denuncia penal

«En la Liga, tras estudiar el tema, hemos considerado que si hay que poner una denuncia penal, entorpeceríamos la investigación de la Fiscalía. Se retrasaría todo mucho. Lo digo también como abogado».