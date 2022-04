El Atlético de Madrid sonríe. El TAS ha fallado en favor del club rojiblanco y le ha concedido la cautelar y no tendrá que reducir el aforo para el encuentro ante el Manchester City. La UEFA había sancionado al Atleti con el cierre parcial del Wanda Metropolitano por los saludos nazis de algunos aficionados colchoneros en el partido de ida en el Etihad Stadium.

El TAS atiende nuestra solicitud y suspende cautelarmente la clausura parcial del Wanda Metropolitano; todos los socios y aficionados con un abono o localidad para el partido de esta noche podrán acceder al estadio. — Atlético de Madrid (@Atleti) April 13, 2022

El máximo organismo del fútbol europeo le condenaba a cerrar un sector del estadio con al menos 5.000 seguidores. Esta decisión fue comunicada al Atlético el pasado lunes por la tarde, a 48 horas del decisivo encuentro de Champions League ante el Manchester City. Desde la entidad colchonera consideran que esta medida es «desproporcionada». Además, al comunicarles la resolución a tan pocas horas de la disputa del choque no tenían tiempo de preparar un recurso con alegaciones.

Ante esta situación, el club solicitó la cautelar al TAS para poder contar con el estadio completamente lleno y que 5.000 aficionados con entrada no se queden fuera. El Atlético se mostró muy cabreado con la UEFA con esta resolución y, sobre todo, por comunicársela a pocos días del encuentro y con el cartel de no hay entradas colgado desde hace días en las taquillas del Metropolitano.

Todo comenzó el pasado viernes día 8 de abril, cuando la UEFA abría expediente al Atlético por los saludos nazis de algunos aficionados con símbolos del conjunto rojiblanco. Este lunes, el organismo que preside Aleksander Ceferin ordenó «el cierre parcial del estadio del Atlético de Madrid en su siguiente partido como local por el comportamiento discriminatorio de sus aficionados. El club tendrá que comunicar antes del encuentro el sector o sectores inhabilitados, que deben abarcar como mínimo 5.000 asientos».

El Frente Atlético se defiende

Desde el Frente Atlético han sacado un comunicado defendiéndose de aquellos que les acusan de realizar dichos gestos. El grupo ultra culpa a la seguridad del Manchester City por no requisar las banderas y mostró su «indignación ante la persecución de la UEFA». No contentos con eso, van más allá y piden al club que no juegue el partido si no les concedían la cautelar.

«Si finalmente esta sanción desproporcionada se hace efectiva, el Club Atlético de Madrid deberá plantarse para defender a su afición y/o hacer caso omiso y no cumplir la sanción, o no salir al terreno de juego. No deberíamos jugar un partido donde 5.000 atléticos se queden en la calle por el capricho de unos señores desde su despacho», reza el comunicado.