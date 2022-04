La UEFA ha ordenado el cierre parcial del Wanda Metropolitano que obliga al Atlético a cerrar un sector con 5.000 localidades ante el Manchester City, como consecuencia de los saludos nazis de algunos aficionados rojiblancos en el Etihad Stadium en la ida. Todas las miradas apuntan a los ultras del club colchonero, y ante estas acusaciones el Frente Atlético ha lanzado un comunicado defendiéndose de las mismas.

Desde el grupo ultra del Atlético cargan contra la UEFA «ante un nuevo atropello institucional contra toda nuestra afición». «Ahora, la última es que nos hacen responsables de cantar el himno del Atleti moviendo los brazos en el estribillo y de que la seguridad del City no haya sido capaz de requisar o revisar banderas como local, como nos hacen tantos y tantos clubes sin motivo alguno», reza el comunicado.

Además acusan a la prensa y aseguran que los hechos sucedieron a la otra parte de donde se encontraban los aficionados del Atlético: «A la prensa española se le llena la boca muy fácilmente hablando de «ultras del Atleti» cuando todo el mundo donde se situó el foco de animación en el Etihad y donde son las imágenes».

El Atlético ha presentado un recurso ante el TAS pidiendo la cautelar porque consideran desproporcionada esta medida a 48 horas del encuentro, y con todo vendido. Desde el club no saben qué criterio deberían escoger para dejar fuera a 5.000 aficionados. El Frente Atlético pide al club que si la resolución no es favorable se planten para defender a su afición.

«Si finalmente esta sanción desproporcionada se hace efectiva, el Club Atlético de Madrid deberá plantarse para defender a su afición y/o hacer caso omiso y no cumplir la sanción, o no salir al terreno de juego. No deberíamos jugar un partido donde 5.000 atléticos se queden en la calle por el capricho de unos señores desde su despacho», concluye el comunicado del colectivo colchonero.

Comunicado completo

