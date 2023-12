Suspenden de por vida al presidente del Ankaragucu por dalre un puñetazo a un árbitro

El Consejo Disciplinario de la Federación de Fútbol de Turquía ha tomado medidas contra el presidente del Ankaragucu, Faruk Koca, que ha sido suspendido de por vida tras darle un puñetazo al árbitro Halil Umut Meler al final del partido contra el Rizespor. Además, el club, ha recibido una multa de unos 6o mil euros y el castigo de tener que disputar los próximos cinco partidos en casa a puerta cerrada.

El ejecutivo enloqueció después de que le señalaran un penalti en contra en el último minuto del descuento que supuso el empate a uno definitivo, bajó al césped cabreado y le propinó un puñetazo al árbitro, que dejó al colegiado herido y teniendo que ser trasladado al hospital. Allí recibió el pasado martes visitas del ministro del interior, Ali Yerlikaya, y del presidente de la Federación Turca del Fútbol (TFF), Mehmet Büyükeksi, informó la propia TFF.

No obstante, el árbitro se encuentra bien después del puñetazo y el pronóstico es bueno, el hematoma aparecido bajo el ojo izquierdo se reduce y fue dado de alta el pasado miércoles. «Le dimos el alta. Está de buen humor. No tiene ningún problema más que una pequeña hinchazón en el ojo. No dijo nada sobre dejar el arbitraje, lo dirá él mismo», aseguró el médico en declaraciones al diario Hürriyet tras dar el alta a Meler.

Tras el incidente, la Superliga turca quedó suspendida y no se reanudará hasta el próximo 19 de diciembre: «Condenamos enérgicamente el ataque vil e inhumano contra Halil Umut Meler, árbitro con licencia de la FIFA, por criminales desconocidos tras el partido de la Superliga. La Junta directiva de la Federación ha decidido posponer sin fecha los partidos de todas las ligas», reza el comunicado publicado hace unos días por la Federación Turca. Además, la Federación de Árbitros ha emitido un comunicado mostrando su solidaridad con Meler y anunciaron que se reunirán pronto para fijar una postura común.

El presidente dimite desde prisión

El presidente del Ankaragucu fue trasladado junto a otros dos sospechosos más a la prisión Ankara. Los detenidos estaban acusados de «lesionar a un funcionario en el ejercicio de su función» y de violar la ley contra violencia en el deporte. Unas horas después de que un juzgado de Ankara decretara prisión preventiva para Faruk Koca por el puñetazo al árbitro, el mandatario presentó su dimisión como máximo dirigente del club.

Koca admitió la agresión, pero insistió en que el golpe fue leve y que pasaron al menos cinco segundos entre que le dio el puñetazo a Meler y el momento en el que éste se desplomó en el suelo, según cuentan desde Turquía. Por su parte, el colegiado aseguró ante los medios de comunicación que el presidente del Ankaragucu le llegó a amenazar: «Te mataré», le dijo el dirigente deportivo según explicó el árbitro otomano que ha interpuesto una denuncia contra él.

Además, el partido islamista AKP, que gobierna Turquía desde 2002, ha iniciado un proceso disciplinario para expulsar a Koca, militante de su formación y diputado entre 2002 y 2011.