Suspenden el Campeonato de Europa de Sexo: «Se ha ido de madre»

El mundo entero alucinaba hace unos días con la noticia de que se iba a celebrar un Campeonato Europeo de Sexo. Todo surgió cuando Suecia declaró el sexo como deporte oficial y por ello se creó una federación propia para organizar el torneo. Ya estaba todo perfilado con los países participantes, sus candidatos, las pruebas que se iban a realizar e incluso el jurado, pero al final se ha suspendido.

El campeonato debió haber comenzado el pasado jueves 8 de junio, pero una serie de problemas generaron impaciencia y enfado entre los participantes. La encargada de dar a conocer todos los detalles ha sido Selva Lapiedra, representante de España que finalmente no ha podido ponerse a prueba en el torneo.

La actriz porno cuenta cómo la retransmisión en directo se retrasó y por ello se cambió todo para el día siguiente. Pero el viernes tampoco se pudo ver nada y todo se justificó como problemas técnicos. «Cada día atacaban un montón la página web, las cámaras se quedaban pilladas, la página no iba, las actividades no estaban organizadas, los jueces que deberían haber estado no estaban… En definitiva, había cero organización».

Los secretos del fracaso

Por si fuera poco, contó que una actriz se quejó del funcionamiento del campeonato y el organizador, el striper sueco Dragan Bratic, le dijo que se fuera y que no le iban a pagar nada, «incluso intentó agredirla». «La situación se ha ido de madre. Es un caos. Más que eso: se ha convertido en una película de terror», añade Selva Lapiedra sobre lo ocurrido.

Esta joven modelo y actriz de cine para adultos triunfa publicando contendidos sin censuras para adultos en OnlyFans y también con sus trabajos para diferentes productoras. «Ramiro Lapiedra de alguna manera me motivó a seguir y ahí empecé. Era como mi ángel de la guarda», dice la sucesora de las famosas Apolonia Lapiedra y Lucía Lapiedra.