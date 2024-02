Parecía que se calmaban las aguas en lo que se refiere a las noticias sobre la vida personal de Iker Casillas, sobre todo tras el contundente comunicado que el ex portero publicó pidiendo respeto y dejando claro que iba a tomar acciones legales contra quien lo creyera oportuno. Sin embargo, esta semana ha vuelto a aparecer una persona en televisión. Se trata de Nadia Alexandrova, la supuesta amante del mostoleño durante un tiempo, que ha roto su silencio en ‘Sálvame’.

La joven habló claro y no rehuyó ninguna pregunta acerca de su relación con Casillas, desvelando que todo inició por las redes sociales, donde el ex jugador es muy activo. Según la búlgara, ambos mantienen contactos desde abril de 2019, días antes de que él sufriera el infarto y cuando Casillas todavía estaba con Sara Carbonero: “Nuestra relación fue del 2019 al 2021, mientras él estaba casado con Sara. Él me decía que tenían problemas».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iker Casillas (@ikercasillas)

“Nunca le he buscado yo. Él reaparece después del infarto diciéndome ‘estoy bien’. Poco a poco retomamos el contacto. Un tiempo después nos vemos. Pasaron dos o tres meses hasta que nos vimos”, añade la joven, que en cualquier caso cree que no ha tenido nada que ver en la separación de Casillas y Sara Carbonero: «Creo que no. Pienso que ellos ya no estaban bien”.

“Quedamos en un área de servicio a medio camino entre su pueblo y Salamanca. Dimos una vuelta. Hubo un acercamiento. Nos vimos más de una vez. Cuanto más tiempo pasaba yo le pedía sentarnos a cenar o comer en algún sitio, pero él me pedía calma”, cuenta la joven búlgara en el programa de Telecinco, unas confesiones que no han debido gustar nada a Casillas… ni a Sara Carbonero.