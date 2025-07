Sorpresa en el Barça: la camiseta de este inesperado futbolista rompe récords de ventas

Pese a que todo el mundo habla de Lamine Yamal y su nueva camiseta con el dorsal 10 –o ese número con interrogante que se inventó el Barça hasta que el jugador cumpla su mayoría de edad y se anuncie oficialmente su nuevo número–, el récord de ventas que anunció el Barcelona en el primer día en circulación de la nueva equipación de la temporada 2025-26 tuvo un protagonista inesperado, un futbolista que generó sorpresa por el buen número de camisetas que vendió con su número, el 2, y su nombre, Pau Cubarsí.

«Definimos el mañana» es el lema de la nueva campaña del Barça tras el lanzamiento de su primera equipación. El éxito de la primera plantilla la pasada temporada, donde logró levantar títulos, ha generado una gran expectación este curso, algo que se ha notado con el gran número de ventas que ha logrado.

Alrededor de las 13:00 horas, el Barça ya había conseguido romper su propio récord de venta de camisetas durante el primer día que están a la venta. Pese a que no se anunció un número exacto, sí se avanzó que se habían superado los mejores registros hasta la fecha.

En esa oleada de ventas, donde la camiseta de Lamine Yamal con su nuevo dorsal no paró de verse en movimiento en las tiendas oficiales del Barça, también hubo otro protagonista sorpresa, un futbolista que pasa desapercibido pero que, a tenor por el número de camisetas vendidas, tiene mucho gancho pese a llevar un perfil mediático bajo: Pau Cubarsí.

The jerseys with Cubarsí’s name sets and number 2 appeared in Barça Botiga Stores today for a reason. The young defender has gained immense popularity since last season, and his jerseys are the best-selling among players in his position on the pitch. pic.twitter.com/9CYnObBc0i

— memorabilia1899.co (@memorabilia1899) July 2, 2025